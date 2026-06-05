“Άλλο ένα τραγούδι άσημο και φτωχό. Ίσως μοιάζει αστείο, ίσως και θλιβερό“

Πρόκειται για ένα στίχο από το επερχόμενο album του νέου τραγουδοποιού Yannik (κατά κόσμον Γιάννη Γιαννικουρή) που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Ίσως, όμως, ταυτόχρονα να είναι και ο ιδανικός τρόπος να μας συστήσει τον ίδιο καθώς και το πρώτο του τραγούδι. Ένας τραγουδοποιός δεν είναι, άλλωστε, μία βελόνα στα άχυρα; Το τραγούδι του ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι που ταξιδεύει σε έναν απέραντο ωκεανό προς αναζήτηση αποδέκτη:

Το πρώτο, αυτό, μήνυμα του Yannik είναι το τραγούδι “Σπίτι στη Θάλασσα” και γράφτηκε από κοινού με τον τραγουδοποιό Γιώργο Περού ενώ στην παραγωγή συναντάμε επίσης τους Μανώλη Φάμελλο και Βασίλη Κορρέ.

Ένα τραγούδι που μιλάει για τις μυστικές μας ζωές. Αυτές που ζούμε καθώς ο νους γυρίζει σε όλα αυτά (και αυτούς) που αφήσαμε πίσω, σε όσα κάναμε ή δεν κάναμε.

Εκεί που όλα βρίσκουν ξανά την πηγή τους.

Τώρα έχεις χτίσει ένα σπίτι στη θάλασσα.

Μέσα του ξέρω εσύ πως κοιμάσαι.

Εγώ όλα τα άφησα πίσω μου

κι ούτε που ξέρω αν ποτέ με θυμάσαι…

Μουσική: Yannik – Στίχοι: Γιώργος Περού, Yannik

Ακουσtική κιθάρα: Yannik

Κλασική, ηλεκτρική κιθάρα: Μανώλης Φάμελλος

Ηλεκτρική κιθάρα: Αλέκος Βουλγαράκης

Ακουστική, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, κρουστά, samples, synths, bass synth: Βασίλης Κορρές

Πιάνο: Σπύρος Λιβάνης

Φωνητικά: Lou Is

Παραγωγή: Μανώλης Φάμελλος, Βασίλης Κορρές

Μίξη – Mastering: Βασίλης Κορρές

Ηχοληψία: Βασίλης Κορρές, Γιώργος Μουμούρης