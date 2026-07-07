Ο Γιώργος Περού παρουσιάζει τη μουσική και τα τραγούδια του θεατρικού μονόλογου “Εκτός Ύλης” σε ένα ξεχωριστό Ep στο οποίο υπογράφει εξ’ ολοκλήρου την ενορχήστρωση, τη μίξη και την επιμέλεια της παραγωγής.

Το “Εκτός Ύλης” περιλαμβάνει δύο τραγούδια και δέκα ορχηστρικά θέματα βασισμένα στα μουσικά θέματα των τραγουδιών.

Το album είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες…

Στίχοι – Μουσική: Γιώργος Περού

Ενορχήστρωση – Επιμέλεια Παραγωγής – Ηχογράφηση – Μίξη: Γιώργος Περού

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος

Γραφιστική Επιμέλεια: Μαίρη Μούσα

Γιώργος Περού: Ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα, Μπάσο, Μελόντικα, Πλήκτρα, Πιάνο, Μεταλλόφωνο, Προγραμματισμός

Στέφανος Σακελλαρίου: Τύμπανα, Κρουστά

Μιχάλης Δήμου: Βιολί Pizz

Φωνητικά: Λίνα Ζηνά, Ηλίας Βαμβακούσης, Λόλα Γιαννοπούλου, Άγγελος Πάνου, Yannik, Γιώργος Περού