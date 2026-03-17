Ο Γιώργος Περού παρουσιάζει το τρίτο κατά σειρά ολοκληρωμένο album του ως τραγουδοποιός με τίτλο “Η Πρώτη Αχτίδα” στο οποίο υπογράφει εξ’ ολοκλήρου την ενορχήστρωση, τη μίξη και την επιμέλεια της παραγωγής.

Η “Πρώτη Αχτίδα” πιάνει το νήμα από την προηγούμενη δισκογραφική του δουλειά (Primavera) με τη θεματολογία των τραγουδιών να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την υπαρξιακή του αγωνία και την σχέση του με τον κόσμο. Μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στο αστικό τοπίο και την φύση που μας περιβάλλει διακρίνεται καθαρά τόσο στο στίχο όσο και στη μουσική.

Ο Γιώργος Περού με απλότητα και ειλικρίνεια μέσα από τις αντιθέσεις ανασυνθέτει τον κόσμο του και μας αποκαλύπτει τον δικό του τρόπο και στάση απέναντι στα πράγματα. Ένα album με χαρακτήρα, ταυτότητα και “χειροποίητη” παραγωγή.

Το πρώτο single που συνοδεύει την κυκλοφορία είναι το “Έφυγα Από ‘Σένα”. Ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, νεανικές παρέες, θορυβώδεις πλατείες, αδιέξοδοι έρωτες, ματαιώσεις και μια έντονη τάση φυγής. Ρυθμός, νοσταλγική μελωδία, Balkan πνευστά, φωνητικά βγαλμένα από τα late ’60s και μια ερμηνεία απλή χωρίς περιττά στολίδια που απλώς εξομολογείται.

Το album περιλαμβάνει δέκα καινούρια τραγούδια σε δικούς του στίχους και μουσική καθώς και μια διαφορετική εκδοχή στο τραγούδι “Πάσχα και Πρωτομαγιά” σε στίχους του Ισαάκ Σούση που κυκλοφόρησε το 2020 με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

Συμμετέχουν οι: Lou Is, Λόλα Γιαννοπούλου (εξαιρετικές ερμηνεύτριες με αξιόλογη προσωπική πορεία στην δισκογραφία) καθώς και ο Yannik ένας νέος τραγουδοποιός με ιδιαίτερο ύφος που φέτος κάνει το ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Για τις ηχογραφήσεις συνεργάστηκαν καταξιωμένοι μουσικοί ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Γιάννη Αναγνωστάτου (Lolek) στην επιμέλεια των ηχογραφήσεων.