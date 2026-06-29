Ο Μανώλης Φάμελλος επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Νότια Προάστια», έχοντας στο πλευρό του τον Φοίβο Δεληβοριά σε μια συνεργασία που μοιάζει απολύτως φυσική. Δύο τραγουδοποιοί με έντονο προσωπικό ύφος, λεπτή ειρωνεία και σταθερή σχέση με το αστικό ελληνικό τραγούδι ενώνουν τις φωνές τους σε ένα κομμάτι που κοιτάζει την Αθήνα με χαμόγελο, αλλά όχι χωρίς αιχμές.

Τα «Νότια Προάστια» είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ του Μανώλη Φάμελλου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Το τραγούδι κυκλοφορεί από την ANIMA και φέρει τη χαρακτηριστική γραφή του Φάμελλου, με μουσική διάθεση φαινομενικά ανάλαφρη, αλλά με στίχους που ανοίγουν γρήγορα μια δεύτερη ανάγνωση.

Στο κέντρο του τραγουδιού βρίσκεται η εικόνα της σύγχρονης «Ριβιέρας», της ανάπτυξης, των μεγάλων έργων, των εργολάβων, της ευημερίας που παρουσιάζεται σχεδόν σαν υπόσχεση παραδείσου. Μόνο που ο Φάμελλος και ο Δεληβοριάς δεν στέκονται σε αυτή την εικόνα για να τη θαυμάσουν άκριτα. Τη φωτίζουν με χιούμορ, τη μεγεθύνουν, την κάνουν τραγούδι και τελικά την αφήνουν να αποκαλύψει μόνη της τις αντιφάσεις της.

Η συνεργασία των δύο δημιουργών δίνει στο κομμάτι μια ιδιαίτερη θεατρικότητα. Ο Φάμελλος φέρνει την κοφτερή του παρατήρηση και ο Δεληβοριάς κουμπώνει ιδανικά σε αυτό το ύφος, καθώς η δική του διαδρομή είναι επίσης γεμάτη από τραγούδια που ξέρουν να μετατρέπουν την καθημερινότητα σε σκηνή. Εδώ, η Αθήνα δεν είναι απλώς φόντο. Είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής: μια πόλη που αλλάζει, χτίζεται, πουλιέται, διαφημίζεται και ταυτόχρονα μοιάζει να κοιτάζει αμήχανα τον εαυτό της στον καθρέφτη.

Πίσω από τον σατιρικό τόνο, τα «Νότια Προάστια» μιλούν για κάτι πιο βαθύ: για την επίπλαστη σιγουριά της ανάπτυξης, για την επιθυμία να πιστέψουμε σε ένα λαμπερό μέλλον, αλλά και για τον φόβο πως ό,τι χτίζεται τόσο βιαστικά μπορεί κάποια στιγμή να αποδειχθεί εύθραυστο. Το τραγούδι δεν καταγγέλλει με βαριά λόγια. Προτιμά την ειρωνεία, την υπερβολή και την αφηγηματική χάρη, αφήνοντας τον ακροατή να αναγνωρίσει μόνος του το σχόλιο.

Με τα «Νότια Προάστια», ο Μανώλης Φάμελλος προαναγγέλλει το επόμενο δισκογραφικό του βήμα με ένα τραγούδι που συνδυάζει μελωδία, χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Και η παρουσία του Φοίβου Δεληβοριά κάνει αυτή την πρώτη γεύση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς οι δύο φωνές μοιάζουν να συναντιούνται ακριβώς στο σημείο όπου το τραγούδι γίνεται μικρή ιστορία, σχόλιο εποχής και αστικό στιγμιότυπο μαζί.