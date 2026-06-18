Η Ελεονόρα Μανόνα παρουσιάζει το νέο της album με τίτλο «Κορίτσι Εσωστρεφές».

Το album περιλαμβάνει 11 τραγούδια και αποτυπώνει τη νεότερη δημιουργική περίοδο της τραγουδοποιού, με την ίδια να υπογράφει τη μουσική των κομματιών. Ανάμεσα στα τραγούδια της κυκλοφορίας βρίσκονται το ομότιτλο «Κορίτσι Εσωστρεφές», το «Φανατικοί Του Έρωτα», το «Παρασκευή Σε Ζητάω», το «Vodka Lemonι», το «Ένα Τραγούδι Για Τ’ Αστέρια», το «Έλα Βροχή Μου» και το «Σε Μια Ώρα».

Ξεχωριστή θέση στο album έχει το «Ένα Τραγούδι Για Τ’ Αστέρια», η συνεργασία της Ελεονόρας Μανόνα με τον Φοίβο Δεληβοριά, που είχε προηγηθεί ως single και έδωσε το πρώτο στίγμα της δουλειάς.

Με το «Κορίτσι Εσωστρεφές», η Ελεονόρα Μανόνα κινείται σε έναν προσωπικό, μελωδικό και εσωτερικό μουσικό κόσμο, συνεχίζοντας να συστήνει τη δική της τραγουδοποιητική ταυτότητα μέσα από τραγούδια με εξομολογητική διάθεση και συναισθηματική ατμόσφαιρα.

Το album είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.