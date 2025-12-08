Η Ελεονόρα Μανόνα μας παρουσιάζει το πρώτο single απ’ τον επερχόμενο δίσκο της με την ευγενική, από καρδιάς συμμετοχή του αγαπημένου Φοίβου Δεληβοριά, το ντουέτο “Ένα τραγούδι για τ’ αστέρια“. Μια μπαλάντα στα χρώματα του φθινοπωρινού ουρανού από το νέο της album με τίτλο “Κορίτσι εσωστρεφές” πού θα ανοίξει τα φτερά του μέσα στους επόμενους μήνες.

Ένα τραγούδι για τα αστέρια, για μια νύχτα σαν κι αυτή, για δυο ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ξανά το φως μέσα τους, τον διάδρομο ανάμεσα τους, να φτάσουν εκεί που αρχίζουν όλα – η πίστη, ο έρωτας, η ελπίδα. Γιατί καμία φορά χρειάζεται απλώς να κοιτάξεις ψηλά για να θυμηθείς ποιος είσαι.

Η Ελεονόρα Μανόνα είναι μία νέα τραγουδοποιός, μουσικός και συνθέτρια. Με καταγωγή απ’ την Πάτρα ήρθε στην Αθήνα για σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και παρέμεινε για να ακολουθήσει τα μουσικά της σχέδια και όνειρα.

Στίχοι – Μουσική: Ελεονόρα Μανόνα

Ενορχήστρωση – Επιμέλεια παραγωγής: Χάρης και Γιάννης Μιχαηλίδης (Δραμαμίνη)

Παίζουν οι μουσικοί:

Ελεονόρα Μανόνα: Πιάνο

Χάρης Μιχαηλίδης: Κλασική κιθάρα, Μπάσο, Πλήκτρα, Φωνητικά

Γιάννης Μιχαηλίδης: Προγραμματισμός, Κρουστά, Φωνητικά

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Γιάννη και τον Χάρη Μιχαηλίδη

Κυκλοφορεί από την Anima by Stay Independent

Χθες το βράδυ μου ‘πες έλα να ξαπλώσουμε κάτω απ’ τ αστέρια

Είπα ναι, το θέλω τόσο, αλλά φοβάμαι θα μας πληγώσω

Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για όσα με κρατάνε πίσω

Και δεν πιστεύω στ’ άστρα πια

Πες μου τ’ αστέρια, πες μου αν ζουν

Πες μου όταν πέφτουν πού πάνε

Κάνε μια ευχή κι αν την ακούν

Πες μου όταν πέφτουν, πονάνε;

Χθες το βράδυ μου ’πες έλα να χορέψουμε κάτω απ’ τ’ αστέρια

Σου είπα ναι, το θέλω τόσο, κι ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω

Θέλω να ‘μαι στη ζωή σου, να μάθω να τη ζω μαζί σου

Κι ίσως τ ‘αστέρια να είσαι εσύ

Πες μου τ’ αστέρια, πες μου αν ζουν

Πες μου όταν πέφτουν πού πάνε

Κάνε μια ευχή κι αν την ακούν

Πες μου όταν πέφτουν, πονάνε;

Τόσες ευχές κάθε βράδυ

Tόσοι που κάτι ζητούν

Φτιάχνουμε εμείς το σκοτάδι

Μέσα του για να-

Μέσα του για να μας βρουν

Πες μου τ’ αστέρια, πες μου αν ζουν

Πες μου όταν πέφτουν πού πάνε

Κάνε μια ευχή κι αν την ακούν

Πες μου όταν πέφτουν, πονάνε;