Μια ακόμη “πεντάδα” νέων κυκλοφοριών που δείχνουν πως το 2026 έχει μπει δυνατά: cinematic pop που χτίζει μύθο, alternative rock επιστροφή με προσωπικό φορτίο, ο James Blake στην πιο εξομολογητική του στιγμή, μια ζεστή βραζιλιάνικη στιγμή που ήδη έχει βρει θέση στα playlists, και μια country μπαλάντα στον απόηχο του Αγίου Βαλεντίνου!

Αυτά είναι τα πέντε singles που κρατάμε στο σημερινό briefing.

Lana Del Rey – “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Η Lana Del Rey άνοιξε επίσημα το νέο της κεφάλαιο με το “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, single από το επερχόμενο άλμπουμ Stove. Η κυκλοφορία ήρθε με σαφή “album-era” λογική: τίτλος-εικόνα, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και το γνώριμο σύμπαν της Lana.

Failure – “The Air’s on Fire”

Οι Failure επιστρέφουν με το “The Air’s on Fire” και το συνοδεύουν με ανακοίνωση νέου άλμπουμ, δίνοντας στο single τον ρόλο του πρώτου δυνατού σήματος για την επόμενη περίοδο. Το κομμάτι παρουσιάζεται ως προσωπική / βιωματική αφήγηση, δεμένη με έντονο alternative rock χαρακτήρα και επίσημο οπτικό υλικό που ενισχύει το “βάρος” της κυκλοφορίας.

James Blake – “I Had A Dream She Took My Hand”

Ο James Blake δίνει νέο single με βίντεο, παράλληλα με την ανακοίνωση περιοδείας για το επερχόμενο άλμπουμ του Trying Times (αναμενόμενη κυκλοφορία 13 Μαρτίου 2026). Το “I Had A Dream She Took My Hand” είναι από τις κυκλοφορίες που λειτουργούν σαν μικρό παράθυρο στο mood του δίσκου: πιο εσωτερικό, πιο “ανθρώπινο”, με την παραγωγή να ανοίγει χώρο στη μελωδία και στο συναίσθημα.

Mari Froes – “Momento”

Η Mari Froes φέρνει στο briefing μια πιο ήπια, ζεστή στιγμή. Το “Momento” κινείται σε λιτή, μελωδική γραμμή, με την ερμηνεία να παίρνει τον πρώτο ρόλο και να αφήνει χώρο στην αίσθηση να “μιλήσει” χωρίς υπερβολές. Είναι από εκείνες τις κυκλοφορίες που δεν χρειάζονται θόρυβο για να σε κερδίσουν, αρκεί ένα προσεκτικό άκουσμα.

Luke Combs – “Be By You”

Ο Luke Combs κυκλοφόρησε το “Be By You” ως νέο τραγούδι-προάγγελο του άλμπουμ The Way I Am (αναμενόμενη κυκλοφορία 20 Μαρτίου 2026), σε timing που “γράφει” ακριβώς πάνω στη ρομαντική περίοδο των ημερών. Είναι το κλασικό Combs-ικό love song: καθαρή country-pop αφήγηση, μελωδία που στέκεται στο πρώτο άκουσμα και μια αίσθηση οικειότητας που τον έχει κάνει τόσο αγαπητό στο κοινό του.

Από τη Lana που χτίζει κινηματογραφικό μύθο και τους Failure που επιστρέφουν “βαριά”, μέχρι τον James Blake που ανοίγει την πόρτα του νέου δίσκου του, τη Mari Froes που δίνει μια πιο ήσυχη στιγμή, και τον Luke Combs που “κλειδώνει” τον ρομαντισμό της εβδομάδας, το 2026 συνεχίζει να γεμίζει με κυκλοφορίες που αξίζουν άμεσο play…