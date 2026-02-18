Η Μυρτώ Βασιλείου και η μπάντα της, πιο δημιουργικοί από ποτέ, επιστρέφουν στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus!

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, γεμάτη συναυλίες, διαδρομές εντός κι εκτός Ελλάδας κι έχοντας ήδη δημιουργήσει έναν ολόδικό της κόσμο, τόσο ερμηνευτικά όσο και με τον ξεχωριστό και πρωτότυπο ήχο της, η Μυρτώ παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα, χωρίς να λείπουν τα τραγούδια από το νέο album της που έχει συζητηθεί πολύ: ο τραγουδοποιός Ορέστης Ντάντος υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, δημιουργώντας το πλαίσιο όπου η ερμηνεύτρια ταυτίζεται 100%, τόσο για τις κοινωνικές του αναφορές όσο και για τα προσωπικά της βιώματα που “κρύβονται” μέσα στα τραγούδια.

Ο Γιώργος Μπουλντής, ο πιο στενός συνεργάτης της Μυρτώς, υπογράφει τις ενορχηστρώσεις στο νέο album αλλά και στην νέα αυτή παράσταση, δίνοντας ταυτότητα στο project με τα urban & pop στοιχεία που το χαρακτηρίζουν.

Ενορχηστρώσεις/Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Τύμπανα: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975



Εισιτήρια: 14€

Προπώληση: more.com