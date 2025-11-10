Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς!

Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός.

Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές. Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη αισθητική, πλούσιες ενορχηστρώσεις και έντονο συναισθηματικό φορτίο, που αποτυπώνει την ώριμη δημιουργική φάση ενός από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς τραγουδοποιούς της χώρας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία, μια συνάντηση «ανάμεσα» στο χθες και το σήμερα, ανάμεσα σε φωνές, ιστορίες και ήχους που μας ενώνουν.

Συμμετέχουν: Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νεφέλη Φασουλή, Βίκυ Καρατζόγλου, Μυρτώ Βασιλείου, String Demons, Ανδριάνα Αχιτζανόβα, Λευτέρης Πορτοκάλογλου

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέι

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα

Σοφοκλής Γκέκας: τύμπανα

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Βασίλης Κατσαμπέλας :κρουστά

Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.

Αγαπητός Καταξάκης: ηχοληψία stage

Μελίνα Ζερβάκη: φωτισμοί

Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5, Σύνταγμα

Τηλ. 2103213100

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη ζώνη: 75€

Α ζώνη: 65€

Β ζώνη: 55€

Γ ζώνη: 45€

Δ ζώνη: 30€

Ε ζώνη: 18€

Για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου υπάρχει ειδική πρόσβαση.

Προπώληση: ticketservices.gr

Τηλεφωνικά: 2107234567