Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινάει νέο κύκλο εμφανίσεων στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Σαββάτου, που σημείωσαν μεγάλη προσέλευση, ο γνωστός ερμηνευτής συνεχίζει τις μουσικές του βραδιές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια-σταθμούς της δισκογραφίας του, καθώς και σε επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές !

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου & κάθε Παρασκευή

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 17 ευρώ

Εισιτήρια: more.com