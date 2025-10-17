O Γιάννης Κότσιρας, ο αγαπημένος ερμηνευτής και ο καταξιωμένος συνθέτης, Νίκος Τερζής, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη και διαχρονική συνεργασία τους, δημιουργώντας το επόμενο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας.

Πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι που εξυμνεί την αγάπη με τη μουσική να μας συνεπαίρνει σε αυτόν τον μαγικό, ιδεατό κόσμο και το οποίο θα μας συντροφεύει καθημερινά στη νέα σειρά του Alpha ως soundtrack της ομώνυμης σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η μοναδική ερμηνεία και οι τρυφεροί στίχοι του Γιάννη Κότσιρα σε συνδυασμό με τη μαγική μελωδία του Νίκου Τερζή, μας εισάγουν στην πλοκή της σειράς με τον ιδανικότερο τρόπο και μας θυμίζουν πως όλα μπορούν να γίνουν αρκεί «…μόνο μια στιγμή να μ’ αγαπάς».

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.