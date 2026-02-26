Αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών είναι το νέο απόλυτα καταγγελτικό τραγούδι των String Demons, που η Λυδία και ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης έγραψαν με αφορμή την συμπλήρωση, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα.

Το τραγούδι με τίτλο «ΤΕΜΠΗ – Τα αίματα των αγνών» είναι μια κραυγή, για το κλάμα που αναζητά ακόμα δικαίωση για τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν. Είναι η αντίδραση που καταθέτει το δυναμικό δίδυμο με τη μουσική και τους στίχους του για όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Για το μετά που ακολούθησε την εκκωφαντική σιωπή.

Τα έγχορδα πρωταγωνιστούν και ακούγονται άλλοτε να στάζουν δάκρυα και άλλοτε να «γρονθοκοπούν». Οι φωνές και το τσέλο θρηνούν σε μια μελωδία σχεδόν ελεγειακή, για ένα θλιβερό γεγονός που σημάδεψε όλη την Ελλάδα. Στους στίχους του τραγουδιού ακούγεται ένας γονιός, που το παιδί του εξαϋλώθηκε σε εκείνη την αμαξοστοιχία. Καταγγέλλει με πόνο, αλλά και οργή το σύστημα. Τρία χρόνια μετά που η πολυπόθητη δικαίωση δεν ήρθε… «Ακούστε τα αίματα των αγνών/τρέχουν με θόρυβο στην κοιλάδα των Τεμπών».

Συνοδεύεται από βίντεο που γυρίστηκε μονοπλάνο (χωρίς cut, μία κ’ έξω) σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο της δεκαετίας του 1920.

Σκηνοθεσία: Φάνης Παυλόπουλος

Οι String Demons ευχαριστούν ιδιαιτέρως τη Δήμητρα Σταύρου και τη Χρυσούλα Σταμπολάκη.

μουσική-στίχοι : Λυδία Μπουντούνη

ηχογράφηση – μίξη – mastering : Δημήτριος Ντούλιας

Τομάρια βαριά, σκοτεινά

Όντα κενά, ποιος σας γεννά

Σας έδωσα γη κι ουρανό

και μου δώσατε σφραγισμένο το αίμα του σε κουτί μικρό

Τα αίματα λάμπουν πάνω απ’ τα κεφάλια σας

στα μαξιλάρια σας

αρωματίζουν τα σεντόνια σας

τα αίματα θα είναι πάντα εκεί

κι αν δεν έχετε όραση θα έχετε αφή,

κι αν όχι αφή θα έχετε όσφρηση μπορεί να είναι ισχυρή

και αν η όσφρηση δεν είναι αρκετή

τότε αναλαμβάνει δράση η ακοή

με κάποια αίσθηση θα τα νιώσετε τα αίματα, ακόμα κι αν χρειαστεί

να τα ακούσετε με το αριστερό ή το δεξί σας αυτί

Ακούστε τα αίματα, σας ανήκουν όπως η καριέρα σας η θαυμαστή

Τα αίματα των πολιτικών σας αισθήσεων

Τα αίματα των λαμπρών κυβερνήσεων

Ακούστε τα αίματα των αγνών

τρέχουν με θόρυβο στην κοιλάδα των Τεμπών