Δέκα χρόνια πέρασαν από τότε που τα αδέρφια Λυδία και Κωνσταντίνος Μπουντούνης αποφάσισαν να ενώσουν τα έγχορδά τους και να δημιουργήσουν τους String Demons, ένα συγκρότημα μοναδικό στο είδος του.

Βασισμένοι στην «ορθόδοξη» πορεία τους στην κλασική μουσική, αλλά αποφασισμένοι να βρουν δικούς τους τρόπους ερμηνείας, αποδόμησης και σύνθεσης, πραγματοποίησαν 1.500 εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυκλοφόρησαν πέντε ολοκληρωμένα άλμπουμ και πολλά τραγούδια, παραμένοντας πιστοί στους αγαπημένους τους πυλώνες: την κλασική, τη μέταλ και την παραδοσιακή μουσική.

Αυτή η πρώτη δεκαετία θα κορυφωθεί σε μια μεγάλη γιορτινή συναυλία το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μαζί τους μία αγαπημένη φωνή, η Idra Kayne και ο μπασίστας Μιχάλης Απαρτόγλου του heavy rock συγκροτήματος Jacks Full, σε μια εκρηκτική σύμπραξη, με την σκηνοθετική ματιά του επί πολλά χρόνια συνεργάτη τους Ηλία Καρελλά και εκλεκτή καλεσμένη την συμφωνική Camerata Junior, Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, υπό τη Διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.

Συμμετέχει η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης. Διδασκαλία – Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού

Μια συναυλία που αποτελεί ένα αναπάντεχο μουσικό παλίμψηστο: δυναμικά σάουντρακ, ατμοσφαιρικά ηχοτοπία, ρυθμικές ανατροπές, μελωδίες γεμάτες χρώμα και καταιγιστικοί στίχοι. Ήχοι από μέταλ και ρεμπέτικα μέχρι ελληνικά παραδοσιακά και ραπ τεχνοτροπίες, σε ρεπερτόριο που απλώνεται εντυπωσιακά από τον Βιβάλντι και τον Χαίντελ, στον Άκη Πάνου, τους Iron Maiden, τον Χατζιδάκι και τη Lady Gaga!

Και όπως είπαν και οι ίδιοι στην έναρξη του πρώτου τους δίσκου το 2015 : “Γεια σας, είμαστε οι Δαίμονες των εγχόρδων από την Ελλάδα, πρόκειται να ακούσετε κάποια κομμάτια που μας αρέσουν και ελπίζουμε να αρέσουν και σε εσάς…”

Ενορχήστρωση: Αριστέα Τσιχλή, Κώστας Ηλιάδης

Ηχολήπτες : Γιώργος Χατζηπολυχρόνης, Νίκος Καραπιπέρης

Ηχογραφήσεις – Βίντεο: Δημήτριος Ντούλιας

Φωτογραφία αφίσας: Φάνης Παυλόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ηλίας Καρελλάς

Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21:00

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Τιμές εισιτηρίων:

€7 (εκπτωτικό) – €30

Προπώληση: megaron.gr

Διοργανωτής: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής