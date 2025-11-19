Η Βάσια Βουγιουκλή μάς προσκαλεί στον Σταυρό του Νότου Plus να μας μυήσει στον ιδιαίτερο ήχο της – με ρίζες στην παράδοση, σύγχρονη ματιά και έντονο ethnic χαρακτήρα – έχοντας ως ξεχωριστή καλεσμένη την Idra Kayne.

Με πολυετή θητεία ως μουσικός και τραγουδίστρια και λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της άλμπουμ «Kaimaki», η Βάσια Βουγιουκλή παρουσιάζει ένα ηχητικό μωσαϊκό όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση. Με το ούτι, τη φωνή της και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών στο πλευρό της, περνάει με άνεση από το σμυρνέικο στο σύγχρονο τραγούδι, παρουσιάζοντας απρόσμενες διασκευές, όπως τα «Τι σε μέλλει εσένανε», «Μες τα δυο της μάτια», «Desert Rain», «Δεν πιστεύω σ’ αγάπες κι έρωτες» και πολλά άλλα. Δημιουργεί έτσι ένα ηχητικό τοπίο, όπου ο ακροατής απολαμβάνει το χαρμάνι μιας οικουμενικής μουσικής ατμόσφαιρας που μαγνητίζει και συνεπαίρνει!

Η συνάντηση με την Idra Kayne, μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες της ελληνικής soul–funk σκηνής, υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ένταση, groove και απρόσμενους μουσικούς διαλόγους.

Μαζί με την Βάσια Βουγιουκλή στο τραγούδι ο Παναγιώτης Παπασίνος.

Παίζουν οι μουσικοί:

· Απόστολος Καλτσάς – ηλεκτρικό μπάσο

· Βαγγέλης Κoτζάμπασης – τύμπανα

· Δημήτρης Παπαλάμπρου – ηλεκτρική κιθάρα

· Βασίλης Χρηστίδης – πλήκτρα

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

ώρα: 21:30

Σταυρός του Νότου Plus

Εισιτήρια: 13€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

————————–

Λίγα λόγια για την Βάσια Βουγιουκλή

Η Βάσια Βουγιουκλή έχει χαράξει μια πολύπλευρη διαδρομή που ισορροπεί ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσική, τη world σκηνή και τον κλασικό χορό.

Είναι κάτοχος διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής, έχει σπουδάσει Μουσικολογία και έχει πάρει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το ΕΚΠΑ στην Ερμηνεία Παραδοσιακής Μουσικής, με κατεύθυνση το Ούτι. Παράλληλα, αποφοίτησε από την Μουσική Ακαδημία της Σόφιας, τμήμα Παιδαγωγικής Μπαλέτου.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς όπως οι Π. Δουρδουμπάκης, Ν. Ζιώγαλας, Π. Βαγιόπουλος και Γ. Νικολάου, ενώ έχει εμφανιστεί σε μεγάλες μουσικές σκηνές της Αθήνας (Σταυρός του Νότου, Σφίγγα, Γυάλινο Μουσικό θέατρο) και σε φεστιβάλ, όπως το Melitzazz στο Λεωνίδιο και το Fougaro στο Ναύπλιο. Έχει παρουσιάσει προσωπικά μουσικά projects όπως οι «Δρόμοι του Γυρισμού», «Ανατολικά της Δύσης» και «Το Φαινόμενο της Πεταλούδας», ενώ το 2022 συμπρωταγωνίστησε στην παράσταση «Γράμμα απ’ τη Μικρά Ασία» του Γιώργου Χριστοδούλου. Το 2024 δημιούργησε την παράσταση «Στο Μυαλό του Νίκου Ξυδάκη» μαζί με τον Απόστολο Καλτσά στο μπάσο, σε κείμενα του Νίκου Κολλάρου και μουσική επιμέλεια του ίδιου του συνθέτη.

Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ «Kaimaki» από το Ogdoo Music Group, όπου γνωστά σμυρνέικα τραγούδια επανασυστήνονται μέσα από το πρίσμα της world music σκηνής, συνδυάζοντας το παλιό με το σύγχρονο με ιδιαίτερη τόλμη και ευαισθησία.