«Μπελκάντο» είναι η μεγάλη μελωδία. Αυτή που τραγουδιέται παθιασμένα και μένει αξέχαστη. Αυτή που φωτίζει το φωνητικό κι αισθηματικό χάρισμα του τραγουδιστή. Το «Μπελκάντο», λένε, γεννήθηκε στην Ιταλία. Κι αφού πλούτισε την όπερα, ταξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα οι μάγοι λαϊκοί τραγουδοποιοί το μπέρδεψαν γλυκά – αυτό το δυτικό «πιοτό» – με το ανατολίτικο της «καθ’ ημάς Ανατολής» και γέννησαν αριστουργήματα.

Η Κορίνα Λεγάκη, μαζί με ένα πρόγραμμα συναυλιών με αυτά τα διαμάντια τραγούδια, διαλέγει να ηχογραφήσει κάποια ανάμεσά τους, με σεβασμό στην λαμπρή Παράδοση και συγχρόνως με ματιά φρέσκια και ήχο που «ακούει» το σήμερα.

Το πρώτο από αυτά τα τραγούδια, το αγαπημένο σε όλους μας «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» του Απόστολου Καλδάρα και του Χρήστου Σαμολαδά, μιλάει για ένα αστέρι που έρχεται από τον ουρανό, να θυμίσει τη γλύκα, το πάθος και τον πόνο της αληθινής ζωής και της Τέχνης.

Του Απόστολου Καλδάρα και του Χρήστου Σαμολαδά

Α’ εκτέλεση από την Βίκυ Μοσχολιού

Μαζί με την Κορίνα Λεγάκη, η Idra Kayne

Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Ανδρέου και τον Στέργιο Τσιρλιάγκο

Μίξη και mastering: Studio BigTime

Στο μπουζούκι ο Ανδρέας Καραντίνης

Στις τρομπέτες ο Διονύσης Κοκόλης

Στην επιμέλεια παραγωγής συνεργάστηκε ο Σέμης Πετράκης

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Anima Music by Stay Independent.