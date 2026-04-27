Ο Δημήτρης Μπαλογιάννης κυκλοφορεί το EP, «Στο Σπίτι». Πρόκειται για το πιο πρόσφατο δισκογραφικό του εγχείρημα που περιλαμβάνει τα τραγούδια «Μέρα Πρώτη» (στίχοι – μουσική: Δημήτρης Μπαλογιάννης), «Στο Σπίτι» (στίχοι – μουσική: Δημήτρης Μπαλογιάννης), «Το Ξέρω» (στίχοι: Νάσος Αρώνης – μουσική: Δημήτρης Μπαλογιάννης) και «Μόνο Εσένα» (στίχοι – μουσική: Joanna Drigo και Δημήτρης Μπαλογιάννης)

Με εμφανώς χουχουλιάρικη διάθεση και pop τραγούδια εσωτερικού χώρου, ο τραγουδοποιός δημιουργεί έναν μικρό κόσμο μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του. Μέσα σε αυτό το σαλόνι τραγουδάει και αφιερώνει στα πρόσωπα αγαπάει.

Κατά την ηχογράφηση του EP είχε στο πλευρό του τις πολύτιμες συνεργάτιδες του Ρένα Μόρφη, Idra Kayne και Joanna Drigo που με τις υπέροχες, ζεστές φωνές τους έδωσαν έδωσαν χαρακτήρα και σφυγμό στα τραγούδια.

Μουσικά, το «Στο Σπίτι» κινείται σε pop μονοπάτια, με αρκετά synths, ηλεκτρικές κιθάρες με wah και έντονο neo soul ύφος, στο μεγαλύτερο μέρος του EP. Στο τελικό αποτέλεσμα συνέβαλαν και υπέροχοι μουσικοί όπως οι Χρήστος Αλεξάκης και Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα, ο Σπύρος Λιγκώνης στα τύμπανα, ο Ανδρέας Παπαγεωργίου στο ηλεκτρικό μπάσο και η Αθηνά Καρατάσιου στα φωνητικά.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν από τους Γιώργο Πρινιωτάκη και Ορέστη Φαληρέα, ενώ το EP κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.