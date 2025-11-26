Για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης θα φέρει τα πάνω-κάτω με τη δική του, «Κοσμική αγάπη», η οποία έρχεται πιο ερωτική, πιο ανανεωμένη και πιο αστρολογικά ενημερωμένη από ποτέ! Και όλα τα παραπάνω θα συμβούν στον Σταυρό του Νότου Plus. Ένα stand up ταξίδι όπου τα ζώδια, η αγάπη, οι σχέσεις και η καθημερινότητα μπλέκονται με το χιούμορ και τη μουσική.

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης έχει δώσει το μοναδικό του στίγμα, μέσα από τα viral βίντεο του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές θεματικές του. Ανεβαίνει λοιπόν ξανά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus, με ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και …συναστρίες. Μαζί του, η μόνιμη συνεργάτιδα του στην κιθάρα και στη φωνή, Joanna Drigo, δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική υπογραφή. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις κιθάρες (ακουστική & ηλεκτρική), φέρνοντας φρέσκο ήχο και ενέργεια στη σκηνή.

Λίγα λόγια από τον Νικόλα:

«Η Κοσμική Αγάπη είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο Λέων γνωρίζει τον Υδροχόο, η κιθάρα συναντά το μικρόφωνο και το σύμπαν αποφασίζει να γελάσει μαζί μας. Φέτος, πιο πολύ από ποτέ, πιστεύουμε στην αγάπη — την κοσμική, την αστεία, τη δική μας.»

Στις 27 Νοεμβρίου και 11, 18, 23 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήρια: από 13 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: cometogether.live