«Κι εγώ το ίδιο», η Joanna Drigo τραγουδάει μαζί με τον Νάσο Αρώνη ένα κομμάτι για όλα αυτά που μας ενώνουν, για όλα αυτά που αγαπάμε όλοι. Γιατί όσο κι αν νομίζουμε ότι είμαστε διαφορετικοί, ίσως δεν είμαστε και τόσο.

Ένα κομμάτι εξωστρεφές και χαρούμενο, που σε αφήνει με μια γλυκιά αίσθηση ηρεμίας, ένα τραγούδι αισιόδοξο και …ενωτικό!

Στίχοι – Μουσική: Νάσος Αρώνης

Τραγούδι: Joanna Drigo & Νάσος Αρώνης

Ακουστική κιθάρα: Μιχάλης Ατσάλης

Ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός

Ηλεκτρικό μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Ντραμς: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Πιάνο, synth, επιμέλεια ενορχήστρωσης: George Gaudy

Τι αγαπάς

κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι

ένα τραγούδι που σ’ αρέσει

ή τον ήλιο

όταν η μέρα ξεκινάει να μεγαλώνει

το καλοκαίρι στα νησιά

τη θάλασσά σου

κάθε φορά αυτό το πρώτο μακροβούτι

στην πιο δική σου παραλία

και τα βράδια

στα θερινά τα σινεμά μετά στο δρόμο

έτσι απλά να περπατάς

τι αγαπάς

τους λίγους φίλους που ‘ναι όλη η ζωή σου

τους πιο τρελούς σου κολλητούς

αυτό το γέλιο

αυτό που κάνει την κοιλιά σου να πονάει

να σε πονάει κανονικά

ή τα βιβλία

που ‘χεις διαβάσει που ‘χεις δώσει που ‘χεις κλέψει

που ‘χεις τσακίσει τις γωνίες

τα ταξίδια

όσα ταξίδια έχεις κάνει και θυμάσαι

όσα αναβάλεις για μετά

έτσι κι εγώ

τα ίδια πράγματα αγαπώ σ’ αυτή την πόλη

τα ίδια πράγματα μ’ αρέσουν

τα φιλιά σου

αυτό το γέλιο τα μαλλιά σου η φωνή σου

αυτός ο τρόπος που μιλάς

να ‘μαι μαζί σου

να περπατάμε σ’ ένα δρόμο χέρι χέρι

κι όταν εσύ δεν είσαι εδώ

να περιμένω

να περιμένω να σε δω, να περιμένω

να περιμένω να σε δω

τι αγαπάς

κάτι στιγμές που δυναμώνεις το τραγούδι

ένα τραγούδι που σ’ αρέσει