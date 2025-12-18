Ο Σπύρος Γραμμένος, σε εξομολογητική διάθεση, τραγουδάει «Αυτή τη χρονιά», ένα καινούργιο κομμάτι σε στίχους και μουσική του Νάσου Αρώνη.

Ένα τραγούδι σχεδίων και υποσχέσεων για μια καινούργια αρχή με αφορμή το νέο έτος ή τα γενέθλια μας ή μία μετακόμιση ή την καινούργια σχολική χρονιά ή το τέλος μία σχέσης, αφού κι εκεί υπάρχει μία καινούργια αρχή, ή γιατί όχι, μία αποτυχία…

Ένα κομμάτι που ξεκινάει ήσυχα, με μια γλυκιά blues αύρα για να ξεφύγει σιγά σιγά προς ένα πανηγυρικό φινάλε με πνευστά και κρουστά σαν μια τρελή μπάντα του δρόμου.

Το τραγούδι «Αυτή τη χρονιά» είναι το πρώτο single από το επερχόμενο δεύτερο album του Νάσου Αρώνη και η νέα συνεργασία του με τον Γραμμένο μετά «Τα μπλουζ της Δευτέρας».

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός

Ηλεκτρικό μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Ντραμς: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Πιάνο, Hammond: George Gaudy

Σαξόφωνο, κλαρινέτο, ενορχήστρωση πνευστών: Χρήστος Καλκάνης

Φωνητικά έκανε η Κατερίνα Γεωργακοπούλου.

Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον Δημήτρη Δημητριάδη ενώ το mastering από τον Ανέστη Ψαραδάκο.

Την επιμέλεια ενορχήστρωσης υπογράφει ο George Gaudy.

Βοηθός παραγωγής είναι ο Τάκης Κόλλιας ενώ την ψηφιακή διανομή έχει αναλάβει η Digital Minds.

Αυτή τη χρονιά

θα είν’ όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά

αυτοί που αγαπάμε δε θα μας προδώσουν ξανά

κι αυτοί που μας άφησαν θα ‘ρθουν αυτή τη χρονιά

αυτή τη χρονιά

θα γίνει ένα θαύμα και δε θα πεθάνει κανείς

τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς

και θα ‘ναι όλα παραμυθένια αυτή τη χρονιά

αυτή τη χρονιά

που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς

θ’ αλλάξω θα γίνω καινούργιος και πάει ο παλιός

θα γίνω αυτός που μ’ αρέσει αυτή τη χρονιά

αυτή τη χρονιά

θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα ‘μαι καλά

θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη θα χάσω κιλά

το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά

αυτή τη χρονιά

θα βρω επιτέλους το δρόμο που θέλω να πάω

θα πάψω να στέλνω μηνύματα όταν μεθάω

ή μάλλον θα πάψω να πίνω αυτή τη χρονιά

αυτή τη χρονιά

θα πιάσω το νόημα που μου ξεφεύγει καιρό

θα ενώσω αυτές τις τελίτσες, την άκρη θα βρω

και ίσως να σε ξεπεράσω αυτή τη χρονιά