Για ακόμη μια χρονιά, η παράδοση συνεχίζεται με το πιο εορταστικό κλήμα που μόνο ο Σπύρος Γραμμένος ξέρει να φτιάχνει.

Στις 14 Φλεβάρη, ο Γραμμεντίνος ανεβαίνει στη σκηνή του Fuzz, ντύνεται με ό,τι βρει μπροστά του και καλεί όλους τους Γραμμεντίνους, τις Γραμμεντίνες και τα Γραμμεντίνια σε μια βραδιά που έχει γίνει θεσμός από το 2005.

Αν νομίζεις ότι η ημέρα των ερωτευμένων είναι μόνο για καρδιές και σοκολατάκια, ξανασκέψου το: αυτή τη βραδιά, η αγάπη μιλάει, τραγουδάει, γελάει, και ίσως πληρώσει και εισιτήριο.

Μαζί με τον Σπύρο, θα είναι μια ομάδα φίλων – μουσικών και καλοντυμένων καλεσμένων – που θα ερμηνεύσουν παλιά αγαπημένα, αλλά και καινούργια τραγούδια από τον δίσκο που ψήνεται αυτή τη στιγμή στο στούντιο και ίσως κάτι εντελώς απρόβλεπτο. Δεν αποκλείονται εκπλήξεις, ιστορίες που θα ειπωθούν και στιγμές που θα μείνουν. Αλλά, ό,τι γίνεται στου Γραμμεντίνου, μένει στου Γραμμεντίνου

Γιατί να έρθεις:

Γιατί δεν είναι απλώς μια «συναυλία» — είναι η βραδιά του Γραμμεντίνου

Γιατί θα ακουστούν καινούργια τραγούδια αλλά και παλιές αγαπημένες μελωδίες.

Γιατί αυτή η βραδιά έχει γίνει θεσμός — από το 2005 — και όποιος δεν την έχει ζήσει, έχει χάσει.

Γιατί ο Σπύρος (αυτός με τις τιράντες στο παρελθόν) έχει ακόμα μια ιδέα για φέτος και έβαλε στοίχημα με έναν φίλο του να γεμίσει το Fuzz.

Μαζί του οι μουσικοί:

Νίκος Αρβανίτης: κιθάρες

Μιχάλης Γαλάνης: τύμπανα

Χρήστος Καλκάνης: κλαρινέτο, πλήκτρα

Ναταλία Κοκώση: κρουστά

Χάρης Παρασκευάς: μπάσο

Ηχοληψία: Δημήτρης Δημητριάδης

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 22.00

Fuzz

Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αττική

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com