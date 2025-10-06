Δημήτρης Ζερβουδάκης και Σπύρος Γραμμένος συναντιούνται επί σκηνής και ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια σειρά εμφανίσεων που αναμένεται να ξεχωρίσουν!

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς με τραγούδια–σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή, και ο Σπύρος Γραμμένος, γνωστός για την αυθεντικότητα, την ευαισθησία αλλά και το ιδιαίτερο χιούμορ του, συμπράττουν στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, δημιουργώντας έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς του φετινού χειμώνα.

Τραγούδια του Δημήτρη όπως τα «Ανείπωτα», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα», «Πλατεία Ναυαρίνου» θα «συνομιλήσουν» με κομμάτια του Σπύρου όπως τα «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου», «Έπεσα απ’ τα σύννεφα». Παρέα με κοινές διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν ένα ολοκαίνουργιο live γεμάτο συναίσθημα και ενέργεια.

Το πρόγραμμα, πέρα από τη μουσική ένταση και την ερμηνευτική δύναμη των δύο δημιουργών, δεν θα στερηθεί και το ανατρεπτικό χιούμορ που τους χαρακτηρίζει, προσφέροντας στο κοινό ένα βράδυ όπου η συγκίνηση και το γέλιο συνυπάρχουν αρμονικά.

Μαζί τους οι Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος Κολοκυθάς (μπάσο), Χρήστος Καλκάνης (πλήκτρα, κλαρινέτο), Νίκος Αρβανίτης (ηλεκτρικές κιθάρες) και Μάκης Δρακόπουλος (ηχοληψία).

Σάββατα 25 Οκτωβρίου & 1, 8, 15 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος

Τηλέφωνο: 210 9226975

Προπώληση: more.com