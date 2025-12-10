Μετά από μια δυναμική χρονιά με sold-out παραστάσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, σε πόλεις όλης της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο, τα «Βιολοντσέλα Εκτός Προγράμματος» επιστρέφουν για ακόμα μια βραδιά στην καρδιά της Αθήνας, στο Caja de Musica.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, πέντε βιολοντσέλα, ένα κοντραμπάσο και κρουστά ενώνονται σε ένα ολοζώντανο, ανατρεπτικό σχήμα που αφήνει πίσω του κάθε “επίσημο” ρεπερτόριο και ξεκινά ένα ανεξέλεγκτα συναρπαστικό ταξίδι στους πιο απρόβλεπτους διαδρόμους του ελληνικού τραγουδιού.

Η έκπληξη της βραδιάς!

Ο μοναδικός Σπύρος Γραμμένος, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και πολυτάλαντους δημιουργούς της σύγχρονης σκηνής, με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια και τις ιδιαίτερες μουσικές του αφηγήσεις, έρχεται να «εισβάλει» με τον δικό του απρόβλεπτο τρόπο στη σύμπραξη των εγχόρδων. Με τα τραγούδια και το χιούμορ του προσθέτει μια έξτρα δόση ανατροπής, κάνοντας την παράσταση ακόμη πιο ανεπανάληπτη.

Μαζί τους, με φωτεινές ερμηνείες και φρέσκια αύρα, η Άννα Χρυσάνθου και η Δέσποινα Σπανού.

Στην καλλιτεχνική επιμέλεια και ενορχήστρωση ο πολυβραβευμένος βιολοντσελίστας Γιάννης Τουλής, που υπογράφει τις πρωτότυπες μουσικές «εκτροπές» της βραδιάς.

Βιολοντσέλο: Γιάννης Τουλής, Φιλειρήνη Μπαρούτα, Δέσποινα Σπανού, Άννα Μαρία Ακριτίδου, Λίζα Ριζοπούλου

Κρουστά: Αναστασία Βλάχου

Κοντραμπάσο: Λάμπρος Ψωμά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Caja de Musica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου, Αθήνα

Κρατήσεις: 6945166085

Είσοδος: 15€ (ελάχιστη κατανάλωση 10€)