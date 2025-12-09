Υπάρχει ένας δρόμος που μοιάζει δύσκολος στην αρχή, κι όμως όλοι κάποτε τον διασχίζουμε. Ο δρόμος της απόφασης, της αποχώρησης, της ελευθερίας.

Αυτόν τον δρόμο φωτίζει η Ζαχαρούλα Κληματσάκη στο νέο της τραγούδι «Υπάρχει ένας δρόμος», σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Μπαλογιάννη.

Με μια blues διάθεση το τραγούδι κουβαλά την αίσθηση ενός vintage κινηματογραφικού κόσμου – ανθρώπινο, μελαγχολικό και γεμάτο αλήθεια. Μια μελωδία που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή, αλλά μιλά με απόλυτη καθαρότητα στο σήμερα.

Το βίντεο κλιπ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα, μετατρέπει αυτή τη μελαγχολία σε εικόνα. Με μια κινηματογραφική ματιά που παραπέμπει στο σύμπαν του David Lynch, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ονείρου και εσωτερικής αναζήτησης – έναν χώρο όπου το τραγούδι γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται συναίσθημα.

Το «Υπάρχει ένας δρόμος» μιλά για τη στιγμή που δύο άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πια δεν μπορούν να συνεχίσουν μαζί και αποφασίζουν να αφήσουν ο ένας τον άλλον να προχωρήσει στη ζωή του.

Ένας δρόμος δύσκολος, που χρειάζεται θάρρος…

Στίχοι/Μουσική: Δημήτρης Μπαλογιάννης

Ενορχήστρωση-Κιθάρες-Πλήκτρα: Γιώργος Πρινιωτάκης

Drums: Μανώλης Γιαννίκιος

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας

Κάμερα: Γιώργος Γρύλλης

Μοντάζ: Παναγιώτης Λεονάρδος

Υπάρχει ένας δρόμος ακόμη που μας μένει

Ο δρόμος που κι άλλοι τραβήξανε πολλοί

Καλύτερα οι δυο μας μακρυά κι αγαπημένοι

Παρά ο ένας του άλλου να κλέβει τη ζωή

Υπάρχει ένας δρόμος μα ποιος θα τον τολμήσει

ποιος δίχως πυξίδα μπορεί να προχωρά

μα αν έχει μείνει αυτή σαν μόνη λύση

καλύτερα τώρα πριν να ’ναι αργά

Υπάρχει ένας δρόμος ακόμη που έχει μείνει

Που κάποτε ήταν σενάριο τρελό

Μα να που ήρθε η ώρα αλήθεια να γίνει

Αυτό που σαν ψέμα φαινόταν για καιρό

Υπάρχει ένας δρόμος μα ποιος θα τον τολμήσει

ποιος δίχως πυξίδα μπορεί να προχωρά

μα αν έχει μείνει αυτή σαν μόνη λύση

καλύτερα τώρα πριν να ’ναι αργά