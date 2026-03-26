Η Βάσια Βουγιουκλή επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, επιλέγοντας αυτή τη φορά τον ιδιαίτερο χώρο του Theatre of the NO, για ένα live που αποτυπώνει τον σημερινό της ήχο: ένα δυναμικό κράμα παράδοσης, σύγχρονων ενορχηστρώσεων και προσωπικής ερμηνευτικής ταυτότητας.

Με το ούτι στα χέρια της και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών στο πλευρό της, η Βάσια κινείται με φυσικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά τοπία. Σμυρνέικες αναφορές, τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή της και επιλογές από το προσωπικό της άλμπουμ «Kaimaki» συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στον ρυθμό, την ενέργεια και τη ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό. Αλλά και αγαπημένα τραγούδια, από το «Τι σε μέλλει εσένανε» και το «Μες τα δυο της μάτια» μέχρι το «Desert Rain» και το «Δεν πιστεύω σ’ αγάπες κι έρωτες», περνούν μέσα από το προσωπικό της ηχητικό φίλτρο και αποκτούν νέα μορφή.

Κάθε κομμάτι βρίσκει το δικό του χώρο μέσα στη βραδιά, ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συγκινεί και εκπλήσσει!

Μαζί με την Βάσια Βουγιουκλή στο τραγούδι ο Παναγιώτης Παπασίνος.

Παίζουν οι μουσικοί:

Απόστολος Καλτσάς – ηλεκτρικό μπάσο

Βαγγέλης Κoτζάμπασης – τύμπανα

Δημήτρης Παπαλάμπρου – ηλεκτρική κιθάρα

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ώρα: 21:30

Theatre of the NO

Κων/νου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Είσοδος: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com