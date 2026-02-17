Η Μιρέλα Πάχου επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο τραγούδι «Η περίπτωσή μου», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο δημιουργεί σε συνεργασία με τον Στάθη Δρογώση και αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη.

Αν και η Μιρέλα Πάχου και ο Στάθης Δρογώσης έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν δισκογραφικά σε ένα τραγούδι, αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που συνδιαμορφώνουν ένα ολόκληρο άλμπουμ.

Το τραγούδι «Η περίπτωσή μου» κινείται σε ποπ–ηλεκτρονικό ύφος σε μουσική που υπογράφει ο Στάθης Δρογώσης και τους στίχους η πάντα απρόβλεπτη και δημιουργική Sunny Μπαλτζή.

Το τραγούδι σηματοδοτεί ουσιαστικά την αρχή ενός άλμπουμ που θα παρουσιαστεί σταδιακά, φωτίζοντας διαφορετικές πλευρές και ηχητικές κατευθύνσεις.

Επιμέλεια παραγωγής: Στάθης Δρογώσης, Γιάννης & Χάρης Μιχαηλίδης (Δραμαμίνη)

Ενορχήστρωση: Γιάννης & Χάρης Μιχαηλίδης (Δραμαμίνη)

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Γιάννη & Χάρη Μιχαηλίδη (Δραμαμίνη).

Η φωνή της Μιρέλας ηχογραφήθηκε με ηχολήπτη τον Διογένη Κυρατζόγλου.

Όλους τους κανόνες μου πετώ

Και στα όρια σου ακροβατώ

Θέλω να γυρίσω πίσω

Και να σε κρατήσω

Στην κατάσταση μου ξαφνικά

Όλα είναι διαφορετικά

Όταν αγαπώ εσένα

Αγαπώ και μένα

Γυρίζει η γη βραδιάζει πάλι

Μα εγώ είμαι πια άλλη

Και εσύ μέσα στη ζωή μου

Η περίπτωσή μου

Γυρίζει η γη βραδιάζει πάλι

Μα εγώ είμαι πια άλλη

Και εσύ μέσα στη ζωή μου

Η περίπτωσή μου

Και μου λείπεις δίχως να σκεφτώ

Οταν βγω και πριν να ετοιμαστώ

Την περίπτωσή μου μόνο

Σου αφιερώνω

Γυρίζει η γη βραδιάζει πάλι

Μα εγώ είμαι πια άλλη

Και εσύ μέσα στη ζωή μου

Η περίπτωσή μου

Γυρίζει η γη βραδιάζει πάλι

Μα εγώ είμαι πια μια άλλη

Είναι σοβαρή παιδί μου

Η περίπτωσή μου