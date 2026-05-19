Ένας κύκλος τραγουδιών που υπογράφει ο Νίκος Ξύδης προσκαλώντας

κάθε φορά έναν ξεχωριστό καλεσμένο να κατοικήσει στον κόσμο του κάθε τραγουδιού.

Η πρώτη συμμετοχή σε αυτό το μουσικό ταξίδι είναι η Μιρέλα Πάχου. Με την ευαίσθητη ψυχή της και την μελωδική ερμηνεία, δίνει φωνή σε έναν έντονα συγκινητικό στίχο, όπου η μουσική, γεμάτη φως και εξωστρεφές παιχνίδισμα, του φοράει τα πολύχρωμα ρούχα του παλιάτσου.

Μια γλάστρα στο μπαλκόνι γίνεται το κέντρο του κόσμου. Κόκκινες πιπεριές σαν φλεγόμενες πληγές, χώμα που ποτίζεται με δάκρυα και λίπασμα «απ’ της ψυχής την άκρη».

Ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη που επιμένει να ανθίζει στο εδώ και στο τώρα, ανάμεσα σε εσένα και εμένα. Και, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Νίκος Ξύδης, «σε αυτό το πάντοτε του τώρα, μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φεγγαρομαγεμένους, να ανάψουμε φωτιά με τραγούδια».

Το single κυκλοφορεί από το Ogdoo Music.

Ερμηνεία: Μιρέλα Πάχου – Νίκος Ξύδης

Μουσική – στίχοι: Νίκος Ξύδης

Ενοχρήστρωση : Νίκος Ξύδης

Φλάουτο: Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Κιθάρα ακουστική & ηλεκτρική, μπαγλαμά, τζουρά, πλήκτρα, τύμπανα Cajon, Τalking drum, στάμνα, ιδιόφωνα κρουστά : Νίκος Ξύδης

Ακορντεόν: Μιρέλα Πάχου

Φτέρνισμα αρχής: Κατερίνα Πατάνα

Χορωδία πουλιών και θροΐσματος φύλλων: Πεύκα Κάντζας

Έβαλα στο μπαλκόνι μου μια μεγάλη γλάστρα

Το χώμα της να προσκυνώ όταν σκαλίζω τ’ άστρα

Πολύχρωμα τη φώτισα σαν Χριστουγέννων δέντρο

Να λάμπει μέσα στη νυχτιά σαν αγκαλιάς το κέντρο

Και μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει

Όποιος το ξέρει δεν μιλά όποιος μιλά δεν ξέρει

Όποιος το ξέρει δεν μιλά όποιος μιλά δεν ξέρει

Αχ μη ρωτήσεις να σου πω αγάπη τι σημαίνει

Το χώμα της το τρυφερό το πότισε το δάκρυ

Για λίπασμα έχει ουρανό απ’ της ψυχής την άκρη

Φύτεψα μέσα πιπεριές κόκκινες, σαν πληγές μου

Να καίγονται τα σπλάχνα μου απ’ όλες τις μεριές μου

Μια γλάστρα έβαλα λοιπόν στου μπαλκονιού την πλώρη

Σεντόνι έχω για πανί κι από μπετό, βαπόρι

Ανάμεσα σε σύννεφα ,σε ρούχα απλωμένα

Να βρίσκω όσα νόμιζα για πάντα πια χαμένα