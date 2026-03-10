Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας , ο ταλαντούχος Νίκος Ξύδης, κυκλοφορεί το single που τιτλοφορείται «Για τη γιορτή της γυναίκας… μου». Σε στίχους και μουσική του ίδιου, αυτό το κομμάτι αφιερώνεται στο γυναικείο φύλο.

Υπάρχουν κορίτσια αλλιώτικα από τα άλλα. Κορίτσια που ξεχωρίζουν και ξεχωρίζονται. Κάθε γυναίκα μια μοναδική οντότητα και ένα σύμπαν που εμπνέει, δημιουργεί, χαρίζει, απαιτεί και προσφέρει. Κορίτσια που είναι «θησαυροί» χάνοντας ωστόσο τα …κλειδιά και τη μπάλα. Τα κλειδιά για μια ευτυχισμένη ζωή, τη μπάλα για έναν αγώνα και μια ρεβανς επαναπροσδιορισμού.

Το κομμάτι αποτελεί μέρος ενός γενικότερου project, υπό τον τίτλο «Της αγάπης ο Παλιάτσος», για το οποίο ο καλλιτέχνης αναφέρει: «Σε αυτόν τον υπέροχο και αβάσταχτο κόσμο που ζούμε, με την αγάπη υπέρτιτλο για όλους και για όλα και ταυτόχρονα πάντα εκκωφαντικά απούσα… Σε αυτό το πάντοτε του τώρα, ανοίγω τα τεφτέρια, πιάνω όργανο στα χέρια και, με μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φεγγαρομαγεμένους, βάζω τραγούδια στη σειρά και τσουκάλι στη φωτιά. Με πείσμα και χαρά παιδιού να ανάψουμε φωτιά με τραγούδια, μέχρι να φωτιστεί ξανά εκείνο το παραμύθι που έμεινε μισό, γιατί μας πήρε ο ύπνος μπροστά στην οθόνη.

Πόρτα πόρτα, γέλιο γέλιο, αγκαλιά αγκαλιά».

Μουσική-Στίχοι: Νίκος Ξύδης

Τύμπανα, ηλεκτρικό μπάσο, ακουστική κιθάρα, μπαγλαμά, τζουρά, πιάνο, πλήκτρα, slide

ηλεκτρική κιθάρα, κρουστά : Νίκος Ξυδης

Hχογράφηση & Mίξη : Νίκος Ξύδης.

Analog Mastering : Νάσος Νομικός

ArtWork : Πάνος Πενταρίτσας

Camera Operator / Cinematographer καθώς και Director of Photography (που λένε και στα

Τζουμέρκα ) : CatPat

Καλλιτεχνική επιμέλεια : Νίκος Ξύδης (με τη βοήθεια και τη γνώμη φίλων, συνεργατών και

τετράποδων συγκατοίκων στην τρέλα)

Το single κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Υπάρχει ένα κορίτσι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα

σκληρό, βαμβάκι, μάντισσα, θεότρελη σε όλα

Τον θησαυρό τον βρίσκει, χάνει κλειδιά και μπάλα

γιατί ναι ένα κορίτσι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα

Υπάρχει ένα κορίτσι φεγγαροχτυπημένο

συθέμελα το χαίρεται, μα και στεναχωριέται

Συγκεντρωμένο πάντοτε σε κάτι αφηρημένο

γιατί ναι ένα κορίτσι φεγγαροχτυπημένο

Υπάρχει ένα κορίτσι λαμπάδα και κεράκι

σανίδα για τους ναυαγούς, για καπετάνιους φάρος

ψηλά πετάει σαν πουλί, κουρνιάζει σαν γατάκι

γιατί ναι ένα κορίτσι λαμπάδα και κεράκι

Υπάρχει ένα κορίτσι που τέτοιο δεν υπάρχει

που ξέρει με τη σιωπή γλυκά να φανερώνει

Μαζί θέλει να είμαστε κι ας το ’χουμε μονάχοι

Γιατί ναι ένα κορίτσι που τέτοιο δεν υπάρχει