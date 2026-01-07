Ο Απόστολος Μόσιος και ο Νίκος Ξύδης, ερμηνεύουν το τραγούδι «Έλα Τώρα μαζί μας», στο οποίο υπογράφει στίχους και μουσική ο Δημήτρης Καρράς.

To single αυτό πραγματεύεται τον διασυρμό, που κάποιες φορές υπομένουν φερόμενοι θύτες στον χώρο των ΜΜΕ. Σε τοπία όπου η βιασύνη των ΜΜΕ καθορίζεται στην προσπάθεια να βγάλει συμπεράσματα, δημιουργώντας θέματα που απαιτεί η επικαιρότητα. Απώτερος σκοπός αυτής της υπερπροσπάθειας είναι άλλοτε ο αποπροσανατολισμός, άλλοτε η ποσότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δύο μαζί.

Ο Απόστολος Μόσιος και ο Νίκος Ξύδης, εκφράζουν το τραγούδι του Δημήτρη Καρρά με τον καλύτερο τρόπο, καθώς και οι δύο συχνά θίγουν στο ρεπερτόριο τους κοινωνικά θέματα.

Στίχοι – Μουσική: Δημήτρης Καρράς

Διεύθυνση παραγωγής: Φώτης Ανδρικόπουλος

Προγραμματισμός – Φυσικά όργανα – Μίξη – Μastering: Βαγγέλης Καραπέτρος

Πόση λάσπη να αντέξει ένας άνθρωπος μόνος

Πως πληρώνεται πες μου ο χαμένος ο χρόνος

Όλοι ξέρουν να παίρνουν και ποτέ να μην δίνουν

Όλοι μόνοι κερνάνε και όλοι μόνοι τους πίνουν

Και αν στην παγίδα τους πέσεις

Θα μείνεις μόνος σου και δεν θα αντέξεις

Μα διαιρούν γιατί βλέπουν

Ότι οι μόνοι καιρό δεν αντέχουν

Πόση λάσπη να αντέξει ένας άνθρωπος μόνος

Πες μου ποιο όνομα σήμερα έχει ο πόνος

Τι θα ακούσουμε πάλι απ’ το σάπιο κεφάλι

Έχουν αίμα τα νέα ή να αλλάξω κανάλι