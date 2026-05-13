Ο τραγουδοποιός Απόστολος Μόσιος παρουσιάζει τη νέα εκδοχή του «Σ’ Αγαπώ Κάνε Κάτι», 15 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία στο άλμπουμ «Μια Αρχή».

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, επιστρέφει με νέα ηχογράφηση και σύγχρονο ήχο, διατηρώντας τον χαρακτήρα της ροκ μπαλάντας που πραγματεύεται την ανεκπλήρωτη αγάπη και την επιμονή που τη συνοδεύει. Αποτελεί μια συνειδητή επαναπροσέγγιση ενός παλαιότερου έργου, που αποκτά σήμερα νέα θέση στη δημιουργική του πορεία.

Η νέα εκτέλεση συνοδεύεται για πρώτη φορά από επίσημο videoclip σε σκηνοθεσία του Πάνου Ζενίδη, δίνοντας στο τραγούδι και οπτική ταυτότητα.

Την εκτέλεση και την παραγωγή υπογράφει εξ’ ολοκλήρου ο Απόστολος Μόσιος, αναλαμβάνοντας όλα τα όργανα, την ηχοληψία και τη μίξη.

Ακόμα ένα βράδυ τον πόνο μου πνίγω

πάλι για σένα τις πληγές μου ανοίγω

νιώθω πως θέλω να μιλήσω για σένα

μα υπάρχουν πολλά που κρατάω για μένα

Δε θέλω να πω πόσο μ’ έχεις πληγώσει

προσπαθώ ν’ αναπνεύσω μα μ’ έχεις σκοτώσει

δεν ξέρω τι άλλο για σένα να κάνω

μπορώ αν θέλεις ξανά να πεθάνω

Για σένα μπορώ τον κόσμο ν’ αλλάξω

να βγάλω φτερά ψηλά να πετάξω

για σένα χιλιάδες τραγούδια να γράψω

να πάρω όρκους που ποτέ δε θ’ αλλάξω

Για σένα να ρίξω στις πληγές μου αλάτι

να ζω μια ζωή μέσα στην αυταπάτη

όλα τα όνειρά μου ν’ αφήσω στην άκρη

σε σένα φωνάζω σ’ αγαπώ κάνε κάτι

Ξυπνάω το πρωί και σου λέω καλημέρα

πάλι δεν είσαι εκεί μιλάω στον αέρα

κοιτάω στον καθρέφτη κυλάει ένα δάκρυ

πάλι τον εαυτό μου θα βάλω στην άκρη

Δε θέλω να πω πόσο μ’ έχεις πληγώσει

προσπαθώ ν’ αναπνεύσω μα μ’ έχεις σκοτώσει

δεν ξέρω τι άλλο για σένα να κάνω

μπορώ αν θέλεις ξανά να πεθάνω

Για σένα μπορώ τον κόσμο ν’ αλλάξω

να βγάλω φτερά ψηλά να πετάξω

για σένα χιλιάδες τραγούδια να γράψω

να πάρω όρκους που ποτέ δε θ’ αλλάξω

Για σένα να ρίξω στις πληγές μου αλάτι

να ζω μια ζωή μέσα στην αυταπάτη

όλα τα όνειρά μου ν’ αφήσω στην άκρη

σε σένα φωνάζω σ’ αγαπώ κάνε κάτι

Ξυπνάω το πρωί και σου λέω καλημέρα πάλι