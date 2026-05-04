Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφουν για ακόμη μία αυθεντικά γιορτινή εμφάνιση στο Σταυρό του Νότου Club, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής τους περιοδείας. Με τη ζεστασιά και τη μοναδική χημεία που δημιούργησαν με τον κόσμο στις προηγούμενες συναυλίες τους, συνεχίζουν το ταξίδι «Ρίζες & Ρεύματα» σε μια βραδιά που υπόσχεται νέες συγκινήσεις και αξέχαστες μουσικές στιγμές.

Οι δύο καλλιτέχνες, με κοινό σημείο αναφοράς την αυθεντικότητα, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όπου οι ρίζες της παράδοσης συναντούν τον σύγχρονο ήχο, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, αλλά και με νέες δημιουργίες που γεννιούνται επί σκηνής. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αποχρώσεις και ροκ στοιχεία δένουν αρμονικά σε μια βραδιά γεμάτη μελωδία, ρυθμό και συναίσθημα.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, με τη βαθιά ερμηνεία και το προσωπικό του μουσικό ιδίωμα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ανήσυχους δημιουργούς της γενιάς του. Η Βιολέτα Ίκαρη, με τη χαρισματική φωνή και την εκφραστικότητα που την ξεχωρίζει, κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο απόλυτα προσωπικό.

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους στις 16 Μαΐου μία αξέχαστη, γεμάτη ρυθμό βραδιά

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο – Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Σάκης Πυριοχος: Ηχοληψία

Σάββατο 16 Μαΐου

Ώρα έναρξης : 22.30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 13 ευρώ

Προπώληση: more.com