Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης παρουσιάζει το νέο τραγούδι του με τίτλο Η Αγάπη, σε στίχους και μουσική του Λεωνίδα Μπαλάφα.

Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και αυθεντική δημιουργία, που μας υπενθυμίζει τη σημασία της αγάπης και τη δύναμη της σύνδεσης σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με ταχύτητα.

Η Αγάπη σηματοδοτεί τη νέα συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, δέκα χρόνια μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Να σταθώ στα πόδια μου», ένα τραγούδι που τότε μιλούσε για την εσωτερική αντοχή και την προσωπική υπέρβαση. Επιστρέφουν λοιπόν με μια δουλειά πιο ώριμη και στοχαστική, επιλέγοντας να υμνήσουν την πανανθρώπινη αξία, την αγάπη -όχι μόνο ως συναίσθημα- αλλά ως στάση ζωής και κινητήρια δύναμη.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Λεωνίδας Μπαλάφας μας κάνουν δυνατή υπενθύμιση ότι, μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της καθημερινότητας, η αγάπη παραμένει η σταθερή αλήθεια που ενώνει και φωτίζει.

Στίχοι – Μουσική: Λεωνίδας Μπαλάφας

Λαούτο: Μιχάλης Παχάκης

Λύρα: Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης

Κιθάρα: Λεωνίδας Μπαλάφας

Κόντρα μπάσο: Αντώνης Τζίκας

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο στούντιο του Νίκου Ρέτσου.

Το music video γυρίστηκε σε μία τοποθεσία γεμάτη συμβολισμούς, στον Ψηλορείτη, το βουνό της ψυχής και της ελευθερίας.

Η αγάπη είναι θάνατος

Σας αγαπάς και αμάν, αμάν

Σαν αγαπάς πεθαίνεις

Και λέγεται παράδεισος

ο τόπος που που πηγαίνεις

Η αγάπη είναι βάλσαμο

Από το Θεό βρε αμάν αμάν

Από το Θεό δοσμένη

Σε αυτούς που ξέρουνε να αγαπούν

Και στα τυφλά πηγαίνει