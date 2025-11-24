Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ένας από τους πιο ιδιαίτερους και χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, επιστρέφει στο γνώριμο, ζεστό περιβάλλον του Σταυρού του Νότου Club για μια σειρά παραστάσεων.

Με τη χαρακτηριστική αυθεντικότητα και τον ξεχωριστό ήχο του, ο Μπαλάφας στήνει κάθε φορά μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, αλήθεια και ψυχή.

Παρέα με την εξαιρετική του μπάντα, μας ταξιδεύει με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του, αλλά και με νέες δημιουργίες που συνεχίζουν να εμπνέουν ένα ταξίδι που κάθε φορά ξεκινά από την καρδιά και καταλήγει πάλι εκεί.

Μαζί του:

Παντελής Πέτρου – Μπάσο

Νίκος Ρέτσος – Τύμπανα

Σάββας Τσιώλης – Μπουζούκι

Μάνος Βλοϊτός – Ηλεκτρική κιθάρα

Κυριάκος Πέτρου – Βιολί

Στέφανος Μπόγδος – Λαούτο, Μπουζούκι

Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο

Ώρα Έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Εισιτήρια: more.com