Η Jessie Ware άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία με το Superbloom, το έκτο στούντιο άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου 2026. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της μετά το πολύ επιτυχημένο “That! Feels Good!” του 2023 και έρχεται να συνεχίσει τη λαμπερή, χορευτική και αισθησιακή αισθητική που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, αυτή τη φορά με ακόμη πιο έντονη έμφαση στην οικειότητα, τη σύνδεση και τη συναισθηματική εγγύτητα.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του δίσκου, το Superbloom κινείται σε ένα πεδίο που παντρεύει την ποπ με τη disco και μια χλιδάτη, σχεδόν θεατρική ατμόσφαιρα, ενώ η ίδια η Jessie Ware έχει εξηγήσει πως ήθελε αυτή τη φορά να πάει πιο βαθιά από τον κόσμο της φαντασίας και της απόδρασης που είχε χτίσει στους προηγούμενους δίσκους της. Το νέο άλμπουμ στρέφεται περισσότερο στις αληθινές σχέσεις, στην αγάπη, στην επαφή και στην ανάγκη για εγγύτητα, χωρίς βέβαια να εγκαταλείπει τη γνωστή της αγάπη για το glamour και τη νυχτερινή, κινηματογραφική αίσθηση.

Τον δρόμο για το άλμπουμ άνοιξαν τα singles “I Could Get Used to This”, “Ride” και “Automatic”, τραγούδια που έδωσαν από νωρίς το στίγμα του νέου της ήχου. Το “I Could Get Used to This” παρουσιάστηκε από την ίδια ως μια είσοδος στον κόσμο του άλμπουμ, με αναφορές στον ρομαντισμό, τη γιορτή και την απόλαυση, ενώ το “Ride” περιγράφηκε ως ένα από τα πιο χορευτικά και κινηματογραφικά κομμάτια του δίσκου.

Η standard έκδοση του Superbloom περιλαμβάνει 13 κομμάτια, ανάμεσά τους τα “The Garden Prelude”, “Superbloom”, “Sauna”, “Mr Valentine”, “16 Summers”, “No Consequences” και “Mon Amour”. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό, λαμπερό σύνολο τραγουδιών με αναφορές στην αισθητική του Studio 54 (* θρυλικό νυχτερινό κέντρο στη Νέα Υόρκη, που έγινε σύμβολο της ντίσκο εποχής στα τέλη της δεκαετίας του 1970), που διευρύνει ακόμη περισσότερο τη χορευτική ταυτότητα της Ware.

Το Superbloom έχει ήδη συνδεθεί και με τη νέα μεγάλη περιοδεία της Jessie Ware, η οποία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026 και θα τη βρει σε μερικές από τις μεγαλύτερες headline εμφανίσεις της μέχρι σήμερα. Η περιοδεία αυτή επιβεβαιώνει ότι η Βρετανίδα τραγουδοποιός βρίσκεται πλέον σε μια φάση πλήρους καλλιτεχνικής αυτοπεποίθησης, έχοντας μετατρέψει τον σύγχρονο disco-pop ήχο σε βασικό στοιχείο της προσωπικής της ταυτότητας.

Με το Superbloom, η Jessie Ware δεν αλλάζει ριζικά πορεία, δείχνει όμως αποφασισμένη να εξελίξει με συνέπεια και μεγαλύτερη συναισθηματική καθαρότητα τον κόσμο που έχτισε στα “What’s Your Pleasure?” και “That! Feels Good!”. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να κάνει την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ποπ αφίξεις της άνοιξης.