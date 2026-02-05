Αρχές Φεβρουαρίου και η διεθνής σκηνή θυμίζει …πολυσύχναστο σταυροδρόμι: Νέα singles από indie-art pop επιστροφές και “μοντέρνα disco” λάμψη, μέχρι country θρύλους και all-star επανεκτελέσεις με καθαρά feel-good στόχο. Μαζέψαμε πέντε ολοκαίνουργιες επίσημες κυκλοφορίες του τελευταίου 24ώρου που αξίζουν θέση στη νέα μας στήλη.

1) Mitski – “I’ll Change For You”

Η Mitski εγκαινιάζει νέα περίοδο με single και video clip, παράλληλα με ανακοίνωση μεγάλης περιοδείας και επερχόμενου άλμπουμ. Το “I’ll Change For You” λειτουργεί σαν “πόρτα” σε έναν ολοκαίνουργιο κύκλο: άμεσο, δραματουργικό, με εικόνα που συμπληρώνει το συναίσθημα αντί να το καπελώνει.

2) Jessie Ware – “I Could Get Used To This”

Η Jessie Ware κάνει αυτό που ξέρει καλά: κομψό, σύγχρονο disco-pop που γράφει εύκολα στο μυαλό και …κουνάει το σώμα! Το “I Could Get Used To This” παρουσιάζεται ως πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Superbloom και είναι ακριβώς το είδος του lead single που δηλώνει κατεύθυνση: γκλάμουρ, groove και καθαρή pop αυτοπεποίθηση…

3) Holly Humberstone – “To Love Somebody”

Η Holly Humberstone δίνει lead single με ξεκάθαρη συναισθηματική στόχευση: το “To Love Somebody” μιλά για τον πόνο (και την αξία) του να αγαπάς “με όλο σου το είναι”. Κυκλοφορεί μαζί με music video και ανοίγει το αφήγημα του νέου της άλμπουμ, πιο ώριμη, πιο ευάλωτη, αλλά πάντα με pop πυρήνα…

4) Willie Nelson – “Heart of America”

Ο Willie Nelson εμφανίζεται με νέο τραγούδι που “δένει” με την επερχόμενη Prime Video limited series The Gray House και το αντίστοιχο soundtrack. Είναι από εκείνες τις κυκλοφορίες που κουβαλούν βάρος πριν καν πατήσεις play: η φωνή, η ιστορία, το πλαίσιο. Και μόνο η παρουσία του Nelson σε τέτοιο project αρκεί για να το κρατήσεις στις προτιμήσεις.

5) Dolly Parton feat. Miley Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah & Reba McEntire – “Light of a Clear Blue Morning” (new version)

Η Dolly Parton “φρεσκάρει” ένα κλασικό, αυτή τη φορά με all-star συμμετοχές και νέο video clip. Το αποτέλεσμα έχει τη λάμψη της σύμπραξης αλλά και τον χαρακτήρα της ίδιας της Dolly: ένα τραγούδι-φάρος, πιο πολύ για το συναίσθημα και το μήνυμα παρά για το trend.