Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη κάνει το πρώτο της προσωπικό δισκογραφικό βήμα με το single «Πες και θα ’ρθω», μια τρυφερή μπαλάντα που στηρίζεται στην αμεσότητα της ερμηνείας και στη ζεστή, εκφραστική χροιά της φωνής της.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Nerom, κινείται σε ευαίσθητους και συναισθηματικούς τόνους, χτίζοντας μια ατμόσφαιρα οικεία και άμεση. Χωρίς περιττές υπερβολές, το «Πες και θα ’ρθω» επιχειρεί να αναδείξει τη δύναμη ενός απλού αλλά ουσιαστικού τραγουδιού, όπου το συναίσθημα μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απήχηση που φαίνεται να έχει ήδη αποκτήσει το κομμάτι στα social media, με τη μέχρι τώρα ανταπόκριση να δείχνει ότι το τραγούδι έχει αρχίσει να βρίσκει τον δρόμο του προς το κοινό. Το στοιχείο αυτό προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια κυκλοφορία που λειτουργεί ως η πρώτη προσωπική καλλιτεχνική κατάθεση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη.

Παράλληλα, το τραγούδι συνοδεύεται από ένα video clip με ιδιαίτερη κόμικ αισθητική προσέγγιση, που έρχεται να πλαισιώσει οπτικά το ύφος και τη συναισθηματική ταυτότητα της κυκλοφορίας.

Με το «Πες και θα ’ρθω», η Χρυσηίδα Γκαγκούτη συστήνεται και σε solo επίπεδο με ένα τραγούδι που επιλέγει τη λιτότητα, την ευαισθησία και την αμεσότητα, αφήνοντας στο επίκεντρο τη φωνή και το συναίσθημα.