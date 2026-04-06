Οι Γιαγκίνηδες αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά σύγχρονα μουσικά ντουέτα της ελληνικής σκηνής, με έντονη ταυτότητα και αισθητική που γεφυρώνει το παρελθόν με το σήμερα. Με αγάπη για το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, δίνουν νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια! Επιστρέφουν με ένα album γεμάτο ενέργεια και συναίσθημα, που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Το album ονομάζεται «Όλοι όρθιοι» και υπάρχουν καινούργια τραγούδια αλλά και διασκευές, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η διαχρονικότητα του λαϊκού και ρεμπέτικου ήχου ενώ επίσης περιλαμβάνεται μια ξεχωριστή συνεργασία με τη viral καλλιτέχνιδα Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Πιστοί στον ιδιαίτερο ήχο τους, που παντρεύει το λαϊκό στοιχείο με μια νεανική, παρεΐστικη ενέργεια, οι Γιαγκίνηδες δημιουργούν έναν δίσκο φτιαγμένο για ζωντανές εμφανίσεις. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος· αποτυπώνει το κλίμα που επιδιώκουν να δημιουργήσουν: ένα κοινό ενεργό «όρθιο» – σε μια μοναδική εμπειρία.