Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο δεκάχρονος Michael Jackson (Juliano Valdi και, σε μεγαλύτερη ηλικία, Jaafar Jackson) συμμετέχει σε συγκρότημα με τους τέσσερεις μεγαλύτερους αδελφούς του, υπό την καθοδήγηση του αυστηρού πατέρα τους, Joseph (Colman Domingo). Πολύ γρήγορα διαφαίνεται ότι έχει μοναδικό άστρο…

Ο Antoine Fuqua σκηνοθετεί το “Michael”, βιογραφική ταινία για ένα αληθινό καλλιτεχνικό φαινόμενο, τον ανεπανάληπτο Michael Jackson. Τον ρόλο του στο φιλμ αναλαμβάνει ο πραγματικός του ανιψιός, Jaafar, ο οποίος σε κάποιες στιγμές δείχνει ολόιδιος και έχει μελετήσει και προσεγγίσει με πολλή αγάπη την προσωπικότητα του θρυλικού θείου του. Ερμηνευτικά, ωστόσο, την παράσταση κλέβει ο εμπειρότατος Colman Domingo, στον ρόλο του κακοποιητικού πατέρα του, ο οποίος έβλεπε τον πολυτάλαντο γιο του αποκλειστικά σαν μηχανή παραγωγής χρημάτων.

Το έργο εστιάζεται στα παιδικά και νεανικά χρόνια του Jackson και επικεντρώνεται στα θετικά σημεία της προσωπικότητάς του, γι’ αυτό και –όχι άδικα– θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «αγιογραφία». Ωστόσο, η αποφυγή «σκοτεινών» ή αμφιλεγόμενων πτυχών της ζωής του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη είναι λογική σε μία ταινία την οποία έχει δημιουργήσει η οικογένειά του (κάποια από τα αδέλφια του συμμετέχουν στην παραγωγή της), με σκοπό να τιμήσουν τη μνήμη του και ως ευχαριστώ στους θαυμαστές του. Και ναι, το φιλμ, παρά τις συγκινητικές του στιγμές, μάλλον δεν είναι η μουσική βιογραφία που ο θεατής θα θυμάται για πάντα, καθώς της λείπει αυτό το βάθος, το σκοτάδι που θα έκανε το φως να λάμπει ακόμη περισσότερο. Όμως αναδεικνύει την καλλιτεχνική ιδιοφυία του Jackson, την ευαισθησία και το πολυτάλαντο της προσωπικότητάς του και το πάθος που επιθυμούσε να διοχετεύει στους ανθρώπους μέσω της μουσικής του. Άλλωστε, όλα τα τραγούδια της ταινίας ακούγονται με τη δική του φωνή. Και αυτή, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη καλλιτεχνική του persona, αποτελεί –και θα αποτελεί για πάντα– μοναδικό και αξεπέραστο σημείο αναφοράς στην ιστορία της Μουσικής.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 23 Απριλίου.

