Η δικαστική υπόθεση του Michael Jackson είναι από εκείνες που επιστρέφουν ξανά και ξανά στη δημόσια συζήτηση, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του ως καλλιτέχνη, αλλά και λόγω του βάρους των κατηγοριών που τον ακολούθησαν και της τεράστιας δημοσιότητας που πήρε η δίκη του 2005. Τώρα, μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, με τίτλο «Michael Jackson: The Trial» έρχεται να ξαναφωτίσει εκείνη την περίοδο, υποσχόμενη να αναδείξει ηχητικό υλικό που δεν είχε ακουστεί έως τώρα καθώς και νέο οπτικό υλικό και νέες συνεντεύξεις.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 21:00 (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στο Channel 4.

Η δίκη του 2005 αφορούσε κατηγορίες που, όπως αποτυπώθηκαν και στον τύπο της εποχής, περιλάμβαναν:

Συνωμοσία με επιμέρους πράξεις που σχετίζονταν με απαγωγή παιδιού , παράνομη κράτηση και εκβίαση .

Άσελγες πράξεις σε ανήλικο .

Απόπειρα να προκληθεί/τελεστεί άσελγη πράξη.

Χορήγηση “μέθης/οινοπνεύματος” με σκοπό τη διευκόλυνση κακουργήματος.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αφορούσαν τις σχέσεις του Michael Jackson με τον Gavin Arvizo που ήταν τότε 13 ετών…

Στο τέλος της διαδικασίας, το σώμα ενόρκων επέστρεψε αθωωτική ετυμηγορία. Ο Jackson κρίθηκε “αθώος” σε όλα τα σημεία του κατηγορητηρίου.

Τι είναι το «Michael Jackson: The Trial» και ποιοι το υπογράφουν

Η σειρά έχει ανατεθεί από το Channel 4 και παράγεται από τη Wonderhood Studios ως 4 επεισόδια των 60 λεπτών.

Στις επαγγελματικές περιγραφές της παραγωγής αναφέρεται ότι η σειρά αφηγείται “εκ των έσω” το πώς ο Jackson οδηγήθηκε σε δίκη το 2005, αξιοποιώντας αποκλειστικές συνεντεύξεις, νέο αρχειακό υλικό και τις επίμαχες ηχογραφήσεις που παρουσιάζονται ως αδημοσίευτες.

Το “αδημοσίευτο” υλικό και γιατί γίνεται τώρα τόσος θόρυβος

Το πιο «αιχμηρό» στοιχείο της νέας σειράς είναι η υπόσχεση για ηχογραφήσεις που δεν είχαν ακουστεί και αθέατο υλικό. Αυτό έχει ήδη πυροδοτήσει κύμα δημοσιευμάτων με πολλά ρεπορτάζ να προβάλλουν αποσπάσματα / περιγραφές ως «σοκ».

Ενδεικτικά, η New York Post υποστηρίζει ότι στις ηχογραφήσεις ακούγονται ιδιαίτερα φορτισμένες διατυπώσεις σχετικά με τη στάση του Jackson απέναντι στα παιδιά, ισχυρισμοί που μέχρι να προβληθεί επίσημα η σειρά στο σύνολό της, παραμένουν απλώς περιγραφές τρίτων για το περιεχόμενο.

Σε ένα ιδιαίτερα ανατριχιαστικό απόσπασμα που, σύμφωνα με τη New York Post, έχει στην κατοχή της, ο Jackson περιέγραψε το πόσο στηριζόταν στη σχέση του με τα παιδιά.

«Αν μου έλεγες τώρα… “Michael, δεν θα μπορούσες ποτέ ξανά να δεις κανένα παιδί”… θα αυτοκτονούσα», είπε.

Στο τρέιλερ της επερχόμενης σειράς, ο Jackson άφησε να εννοηθεί ότι τα παιδιά έλκονταν φυσικά από εκείνον.

«Τα παιδιά θέλουν απλώς να με αγγίζουν και να με αγκαλιάζουν», είπε σε μία ηχογράφηση.

«Τα παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται την προσωπικότητά μου», πρόσθεσε σε άλλη. «Μερικές φορές αυτό με μπλέκει σε μπελάδες.»

Γιατί η υπόθεση εξακολουθεί να «σηκώνει» νέες αφηγήσεις

Η δίκη του 2005 είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως υπόθεση-θέαμα, με τεράστια δημοσιογραφική κάλυψη και πόλωση. Αυτό ακριβώς το περιβάλλον φαίνεται να θέλει να ανασυνθέσει το ντοκιμαντέρ: πώς “χτίστηκε” το αφήγημα γύρω από τον Jackson, τι συνέβη μέσα και έξω από το δικαστήριο, και πώς μια δίκη τέτοιου βεληνεκούς μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, πριν καν ακουστεί η τελική ετυμηγορία.

Το συμπέρασμα που δεν αλλάζει

Ό,τι κι αν παρουσιάσει η νέα σειρά, υπάρχει μια γραμμή που δεν πρέπει να θολώνει: ο Michael Jackson αθωώθηκε στη δίκη του 2005. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον αυτών των παραγωγών βρίσκεται στο πώς επιλέγουν να αφηγηθούν τα γεγονότα, τι χαρακτηρίζουν “νέο στοιχείο” και αν το υλικό που θα παρουσιαστεί προσθέτει πραγματικά ουσιώδη νέα στοιχεία ή απλώς ανακυκλώνει μια ήδη φορτισμένη δημόσια διαμάχη.