Η απόλυτη ζωντανή εμπειρία αφιερωμένη στον Michael Jackson, τον αδιαμφισβήτητο «King of Pop», έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική βραδιά. Το διεθνές show This is Michael, που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς σε περισσότερες από 15 χώρες, έρχεται στο Christmas Theater.

Πρόκειται για το εντυπωσιακό tribute show που το Billboard χαρακτήρισε ως “Το απόλυτο tribute στον Michael Jackson”. Με περισσότερους από 500.000 θεατές παγκοσμίως, το This is Michael αναβιώνει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη μαγεία, την ενέργεια και το μεγαλείο των αυθεντικών συναυλιών του Michael Jackson. Η φωνή, οι κινήσεις, οι χορογραφίες και τα visuals αποδίδονται με απόλυτη συνέπεια από έναν διεθνή θίασο μουσικών, τραγουδιστών και χορευτών, σε ένα ολοζώντανο υπερθέαμα διάρκειας δύο ωρών.

Στο ρόλο του Michael Jackson εμφανίζεται ο Lenny Jay, ένας καλλιτέχνης που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τα μουσικά media σε όλη την Ευρώπη, καθώς και την αναγνώριση της οικογένειας Jackson. Η εντυπωσιακή ομοιότητά του στη φωνή και στην παρουσία επί σκηνής μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια συγκινητική εμπειρία που αναβιώνει την κληρονομιά του αιώνιου MJ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις εμβληματικές επιτυχίες που σημάδεψαν την pop μουσική: Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Bad, Black or White, Man in the Mirror, Dirty Diana, Don’t Stop ’Til You Get Enough και πολλές ακόμη αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία του σπουδαίου καλλιτέχνη και ερμηνευτή. Κάθε τραγούδι συνοδεύεται από φαντασμαγορικά σκηνικά, χορευτικά και εντυπωσιακό light show που μεταφέρουν το κοινό στην ατμόσφαιρα των αυθεντικών εκτελέσεων.

Το This is Michael είναι το Michael Jackson tribute show με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως και το μοναδικό που έχει την επίσημη αναγνώριση από μέλη της οικογένειας Jackson. Κάθε παράσταση περιλαμβάνει περισσότερες από δέκα αλλαγές κοστουμιών και σκηνικών και εκατό τοις εκατό live performances, σε ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό ταξίδι που συνδυάζει μουσική, τραγούδι, χορό και εντυπωσιακά visuals, ζωντανεύοντας τη μαγεία των shows του Βασιλιά της Pop.

Καθώς η αναμονή για τη νέα βιογραφική ταινία του Michael Jackson κορυφώνεται, το This is Michael έρχεται να αναζωπυρώσει το φαινόμενο του απόλυτα διαχρονικού pop star και να θυμίσει γιατί η μουσική και το έργο του συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές ακροατών και δημιουργών.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

στις 20.00

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 137 – Γαλάτσι

Εισιτήρια: από 45€

Προπώληση: more.com