Η Λυδία Σέρβου παρουσιάζει τον πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό της δίσκο με τίτλο “η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε”, που κυκλοφόρησε από τη Heaven Music.

Πρόκειται για ένα album με έντονο βιωματικό χαρακτήρα, όπου το συναίσθημα πρωταγωνιστεί. Μέσα από 9 τραγούδια σε έντεχνο και λαϊκό ύφος η Λυδία ξεδιπλώνει προσωπικές ιστορίες, εσωτερικές αναζητήσεις και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο.

Τα τραγούδια υπογράφουν οι Σταμάτης Χατζηευσταθίου, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Χρίστος Θεοδώρου, Γιάννης Παλαμίδας, Ανδρέας Καραγιαννίδης, Μαρίνα Φραγκεσκίδου, Γιώργος Καραολάνης, Εύη Κόκκορη και Λυδία Σέρβου, όλα σε ενορχήστρωση του Νεοκλή Νεοφυτίδη.

Από το album έχουν ήδη ξεχωρίσει singles, που αγαπήθηκαν από το κοινό και άνοιξαν τον δρόμο για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του δίσκου. Ιδιαίτερη στιγμή αποτελεί το duetto με τον Γιάννη Παλαμίδα, μια συνεργασία με έντονη ερμηνευτική δυναμική που προσθέτει ξεχωριστό χρώμα στο έργο.

Η Λυδία Σέρβου είναι ερμηνεύτρια και μουσικοπαιδαγωγός. Με αυτό το album καταθέτει την πιο ώριμη και αυθεντική καλλιτεχνική της ταυτότητα.