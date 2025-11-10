Ο Σταύρος Σιόλας και ο Οδυσσέας Ιωάννου συνεργάζονται για πρώτη φορά, γράφοντας πέντε τραγούδια για τη Βιολέτα Ίκαρη με γενικό τίτλο «Σύννεφα μπαλόνια». Τραγούδια για τον έρωτα, την απώλεια, την αντοχή και το πείσμα της αισιοδοξίας.

Το πρώτο δείγμα αυτής της συνεργασίας, το ομότιτλο τραγούδι, κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού, ένα τραγούδι γεμάτο φως που κέρδισε πολλούς φίλους και δημιούργησε αναμονή για τα επόμενα.

Οι τίτλοι των καινούργιων τραγουδιών είναι «Στροφή», «Κάτω απ΄ το δέρμα μας», «Φτάνει ως εδώ» και «Στο τέλος».

Ο Σταύρος Σιόλας, από τους πλέον ταλαντούχους συνθέτες της γενιάς του, με ιδιαίτερη γραφή και στέρεες μελωδίες που έχουν καταγωγή τόσο από το έντεχνο όσο και από το λαϊκό και το δημοτικό μας τραγούδι, συναντάει τον στιχουργικό κόσμο ενός από τους σημαντικότερους στιχουργούς της εποχής μας, του Οδυσσέα Ιωάννου.

Η Βιολέτα Ίκαρη, μία ερμηνεύτρια που δημιούργησε αίσθηση από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία, με την χαρισματική φωνή της και τον πάντα ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας της, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα απόλυτα προσωπικό ύφος.

«Ήρθε επιτέλους η στιγμή που κυκλοφορούν όλα τα τραγούδια της ενότητας “Συννεφα Μπαλόνια”, παιδιά δύο δημιουργών που είχα όνειρο να τραγουδήσω, των: Οδυσσέα Ιωάννου και Σταύρου Σιόλα.

Ευτυχές είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτά τα τραγούδια εκφράζω σκέψεις που με απασχολούν ή που με έχουν απασχολήσει με φράσεις διατυπωμένες με έναν καθηλωτικό τρόπο που με κέρδισαν και με συγκίνησαν ακαριαία αλλά και μελωδίες που με συνεπαίρνουν και συνοδεύουν ισάξια το στίχο με ενορχηστρωτική και ηχητική αισθητική που με εξελίσσει και με βρίσκει σύμφωνη και φρέσκια στο παρόν μου.

Φυσικά δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τους αγαπημένους μου δημιουργούς.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ…»

Βιολέτα Ίκαρη