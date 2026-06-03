Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξυδάκη. Η συναυλία ηχογραφήθηκε, παρουσία του συνθέτη. Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ένα μέρος του κλασικού πλέον ρεπερτορίου του Νίκου Ξυδάκη ξανά ηχογραφείται.

Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τον μεγάλο συνθέτη, να τραγουδήσουν κορυφαίες και διαχρονικές επιτυχίες του και να νιώσουν τη χαρά της μοιρασιάς. Το υλικό αυτό αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον μουσικό κόσμο, που μας μεταφέρει και μας συνδέει άρρηκτα με το σύμπαν του συνθέτη.

Συμμετέχουν: Μιχάλης Ατσάλης, Φωτεινή Βελεσιώτου, Νίκος Γύρας, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

Τα τραγούδια κυκλοφορούν σε βινύλιο και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music.

Tracklist

1. Σαν μια ταινία

Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

2. Στην αρχή των Τραγουδιών

Κώστας Τριανταφυλλίδης

Στίχοι: Κώστας Γουδής, Νίκος Ξυδάκης

3. Η σφίγγα

Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

4. Ωραία κοιμωμένη

Κώστας Τριανταφυλλίδης

Στίχοι: Θοδωρής Γκόνης

5. Special Hellas

Νίκος Γύρας

Στίχοι: Τάσος Σαμαρτζής

6. Μετανάστης στην αγκάλη σου

Μιχάλης Ατσάλης

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

7. Τρεις καφέδες

Φωτεινή Βελεσιώτου

Στίχοι: Θοδωρής Γκόνης

8. Το κοτλέ παντελονάκι

Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

9. Το τροχαίο

Νίκος Γύρας

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

10. Χαβαλεδιάρικο

Κώστας Τριανταφυλλίδης

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

11. Σουξεδιάρικο

Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

12. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια

Φωτεινή Βελέσιωτου

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

13. Βρέχει στην εθνική οδό

Μιχάλης Ατσάλης

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης