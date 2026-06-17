Η Ιουλία Καραπατάκη και ο Άγης Παπαπαναγιώτου συναντιούνται δισκογραφικά στο «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)», ένα τραγούδι που μοιάζει να κουβαλά μέσα του κάτι από την παλιά δύναμη της ελληνικής τραγουδοποιίας, αλλά και την ανάγκη του σήμερα να ξαναμιλήσει για το όνειρο χωρίς στόμφο, χωρίς υπερβολή, σχεδόν σαν προσωπική εξομολόγηση.

Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί από τη Novel Vox και φέρει την υπογραφή του Άγη Παπαπαναγιώτου. Η Ιουλία Καραπατάκη δίνει στη σύνθεση τη χαρακτηριστική της ερμηνευτική ένταση, αυτή τη βαθιά λαϊκή και ταυτόχρονα σύγχρονη φωνή που δεν χρειάζεται να υψωθεί για να ακουστεί δυνατά. Στέκεται μέσα στο τραγούδι με έναν τρόπο εσωτερικό, σχεδόν γήινο, αφήνοντας τις λέξεις να βρουν τον χώρο τους.

Το «Μέσα Μου (Του Ονείρου Η Φωτιά)» κινείται σε εκείνη την περιοχή όπου η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανό υλικό. Δεν πρόκειται για μια αναπαράσταση παλιών ήχων, ούτε για μια προσπάθεια να “ντυθεί” το σήμερα με παραδοσιακό χρώμα. Αντίθετα, το τραγούδι πατά σε γνώριμα αισθήματα, σε μια μελωδική απλότητα που ανοίγει χώρο για την ερμηνεία, και σε έναν λόγο που μιλά για την εσωτερική φλόγα, την επιμονή, την ανάγκη να κρατηθεί κάτι όρθιο μέσα μας ακόμη κι όταν όλα γύρω μοιάζουν αβέβαια.

Το τραγούδι συνοδεύεται και από νέο music video, με την οπτική ματιά του Πάνου Ηλιόπουλου. Η εικόνα ακολουθεί το κλίμα του κομματιού, δίνοντας χώρο στις μορφές, στα βλέμματα και στην ατμόσφαιρα, χωρίς να προσπαθεί να εξηγήσει υπερβολικά το τραγούδι. Άλλωστε, το «Μέσα Μου» είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν ζητούν απαραίτητα ερμηνεία. Ζητούν περισσότερο να τα αφήσεις να δουλέψουν αργά, σαν κάτι που φωτίζεται από μέσα.

Η συνάντηση της Ιουλίας Καραπατάκη με τον Άγη Παπαπαναγιώτου έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με τυπική συνεργασία δύο ονομάτων. Ακούγεται σαν φυσική συνέχεια μιας διαδρομής που συνδέει τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία με λαϊκές και παραδοσιακές ρίζες, χωρίς να εγκλωβίζεται σε καμία από τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι χαμηλών τόνων, αλλά έντονης εσωτερικής θερμοκρασίας.

Τραγούδι: Ιουλία Καραπατάκη

Νταούλι, Νταραμπούκα, Ντραμς, Κρουστά: Μιχάλης Μπάκαλης

Κλαρίνο, Σαξόφωνο: Χρήστος Κυριαζής

Τρομπέτα: Περικλής Αλιώπης

Τρομπέτα: Καλογιάννης Βεράνης

Τρομπόνι: Jim Σκαρίδας

Κιθάρα: Νίκος Γύρας

Κιθάρα: Άγης Παπαπαναγιώτου

Ακορντεόν: Κωνσταντίνος Μιχάλακης

Ενορχήστρωση: Άγης Παπαπαναγιώτου, Νίκος Γύρας