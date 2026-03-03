Η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Αταρ του Ταρ live στο Κύτταρο.

«Αταρ του Ταρ» είναι μικρασιατική λέξη που την έλεγε η γιαγιά του Άγη, η κα Κατίνα, και σημαίνει «άνω κάτω» και επειδή τα προγράμματα τους δεν ήταν ποτέ στημένα αποφάσισαν να το πουν έτσι.

Θα παίξουν μαζί μετά από πολλά χρόνια τραγούδια ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά με πινελιές από τη Λατινική Αμερική ή και όχι.

Ιουλία Καραπατάκη: τραγούδι

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρα, τραγούδι

Κωνσταντίνος Μιχαλάκης: ακορντεόν

Σώτος Τσόγκας: μπουζούκι

Θοδωρής Στούγιος: μπουζούκι

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Μανώλης Κουταλίδης & Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Φωτογραφία αφίσας: Θάνος Μπουρης

12 – 19 – 26 Μαρτίου

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Ώρα έναρξης: 21.30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Εισιτήριο: 16€

Τιμές:

Καθήμενοι: 80 € φιάλη ποτού ανά 4 άτομα,

40€ φιάλη κρασί ανά 2 άτομα

15€ ποτό ανά άτομο

Στις τιμές -δεν- συμπεριλαμβάνεται η τιμή του εισιτηρίου (15€)

Μπαρ: Μπύρα/Κρασί: 5€ – Ποτό: 9€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com