Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει τις Δευτέρες στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου!
Μουσικοί:
Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.
Μαζί του στο τραγούδι:
Ιουλία Καραπατάκη
Γιάννης Μάλαμας
Από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου
και κάθε Δευτέρα
Ώρα Έναρξης: 21.00
Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή
Φραντζή & Θαρύπου 35-37
210 9226975
Προπώληση: more.com