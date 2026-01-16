Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει τις Δευτέρες στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου!

Μουσικοί:

Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Μαζί του στο τραγούδι:

Ιουλία Καραπατάκη

Γιάννης Μάλαμας

Από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

και κάθε Δευτέρα

Ώρα Έναρξης: 21.00

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Προπώληση: more.com