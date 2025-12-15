“Εφήμερα” …μικρές ιστορίες σχέσεων.
Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα …μια πεταλούδα στο σύρμα.
Σωκράτης Μάλαμας
Στο τέλος του 2025, ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ με 9 τραγούδια “εφήμερα”.
Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών
που συμμετείχαν
Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας
Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης
Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης
Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης
Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης
Track List
1. Το Παράσημο
Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας
2. Ένα παιδί
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης
3. Όταν λείπεις
Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας
4. Απ’ το ποτάμι ως τη θάλασσα
Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας
5. Άστρο
Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Β’ | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης
6. Γύρνα Πίσω
Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας
7. Εκατό μέρες βρέχει
Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας
8. Ήσουν η βασίλισσά μου
Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας
Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης
9. Είναι παντού
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης