O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Θέατρο Πέτρας για τρεις μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Μετά τις δύο sold out ημερομηνίες τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, προστίθεται μία ακόμα συναυλία την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Ιουνίου – sold out

Νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Ιουνίου

Θέατρο Πέτρας, Φεστιβάλ Πετρούπολης