Ατελείωτη μουσική, λίμνες, κορυφές, εναλλακτικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικά πάρτι και ένα ολοκαίνουργιο stage στα 2.340 μέτρα.

Το Helmos Mountain Festival επιστρέφει και φέτος μας ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά. Εμάς και την εμπειρία. Υπάρχουν φεστιβάλ που πας για να δεις μια μπάντα, αλλά υπάρχει και το Helmos, όπου ξυπνάς με θέα τις κορυφές του Χελμού, καταλήγεις σε μια αλπική λίμνη, δημιουργείς αναμνήσεις με ανθρώπους που μέχρι χθες σου ήταν άγνωστοι και το βράδυ βρίσκεσαι να χορεύεις και να λες “ένα τελευταίο τραγούδι” για καμιά δεκαριά τραγούδια ακόμα.

Για πρώτη φορά το HMF αποκτά τρίτη μουσική σκηνή και τη στήνει εκεί που κανείς δεν θα περίμενε. Στα 2.340 μέτρα, στην κορυφή της Στύγας. Σε ένα από τα πιο μυθικά σημεία, εκεί όπου ο θρύλος συναντά το αλπικό τοπίο, ο Γιάννης Αγγελάκας συναντά τον Νίκο Βελιώτη και εμείς τους “ΛΥΚΟΥΣ ΛΑΪΒ“. Προετοιμάσου για κάτι περισσότερο από μία συναυλία, μία μυσταγωγία που θα έχουμε να θυμόμαστε.

Κι αν αυτό ακούγεται ήδη αρκετό, είναι απλώς η αρχή.

Στο φετινό line-up συναντιούνται διαφορετικοί κόσμοι. Μουσικές που δύσκολα χωρούν στο ίδιο poster, αλλά ίσως αυτός είναι και ο λόγος που λειτουργούν τόσο αρμονικά μαζί. Κοινοί Θνητοί, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Mikro, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Παύλος Παυλίδης, Βέβηλος και Anser, Μίλτος Πασχαλίδης, Πυξ Λαξ, Σκιαδαρέσες, Νεφέλη Φασούλη, Δημήτρης Μυστακίδης και Χατζηφραγκέτα συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ελληνικά festival line-ups του καλοκαιριού.

Μετά πέφτει ο ήλιος και το βουνό αλλάζει χαρακτήρα.

Ο Valeron, οι Klangphonics και η Korolova αναλαμβάνουν τα νυχτερινά sessions. Η βουνοπλαγιά του Χελμού καλωσορίζει τους ηλεκτρονικούς ήχους και μετατρέπεται στο πιο απρόσμενο dancefloor της χώρας.

Ο Helmos όμως δεν ήταν ποτέ μόνο οι συναυλίες.

Είναι από εκείνα τα φεστιβάλ όπου μπορείς να περάσεις μια ολόκληρη μέρα χωρίς να πλησιάσεις τη σκηνή και να μη βαρεθείς. Εκτός αν έχεις ανάγκη το “αράζειν”. Αν όχι, σε περιμένουν πεζοπορίες στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Χελμού–Βουραϊκού, διαδρομές στη Μαυρολίμνη, e-bike tours, canoe στη Λίμνη Τσιβλού, τοξοβολία, εργαστήρια, περιβαλλοντικές δράσεις και εμπειρίες που σε βγάζουν πραγματικά έξω από τη λογική της πόλης.

Με λίγα λόγια, το Helmos Mountain Festival δεν σου πουλάει απλώς ένα εισιτήριο για συναυλίες. Eίναι η αφορμή να χαθείς για τέσσερις μέρες στο βουνό, να κλείσεις το κινητό, να θυμηθείς πώς είναι να έχεις χρόνο.

19 – 22 Ιουνίου ανέβα στο βουνό. Αρκετά χαμηλά ζούμε όλο τον χρόνο.

Line Up HMF 2026

Παρασκευή 19 Ιουνίου

• Main Stage

Κοινοί Θνητοί – Γιάννης Χαρούλης – Ιουλία Καραπατάκη

Dj set by Valeron

Σάββατο 20 Ιουνίου

• Στύγα Spot

Γιάννης Αγγελάκας – Νίκος Βελιώτης

• Alpine stage

Σκιαδαρέσες – Νεφέλη Φασούλη

• Main Stage

Mikro – Αλκίνοος Ιωαννίδης – Παύλος Παυλίδης – Klangphonics

Κυριακή 21 Ιουνίου

• Alpine stage

Χατζηφραγκέτα – Δημήτρης Μυστακίδης

• Main Stage

ΒΕΒΗΛΟΣ – ANSER (Eversor) – Μίλτος Πασχαλίδης – ΠΥΞ ΛΑΞ

Dj set by Korolova

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Μεσημεριανό Γλέντι στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων με τον Γρηγόρη Σαμόλη

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19 – 22 Ιουνίου 2026

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Καλάβρυτα – Χελμός

Τιμές εισιτηρίων

Early foxes: 45€

Προπώληση: 55€

Φέτος, ζήσε τη μαγεία του HMF ακόμα και για μία μόνο ημέρα! Early foxes: 20€

Προπώληση: 25€