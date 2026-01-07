Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρεις συναυλίες.

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

11/3 Band on the Wall, Μάντσεστερ

13/3 The Liquid Room, Εδιμβούργο

15/3 Electric Ballroom, Λονδίνο

Εισιτήρια: electricballroom