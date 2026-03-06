Το Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε τη συμμετοχή του για τη Eurovision, επιλέγοντας τον ηλεκτρονικό μουσικό Look Mum No Computer με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei».

Η επιλογή έγινε εσωτερικά από το BBC, ενώ το τραγούδι παρουσιάστηκε επίσημα στις 6 Μαρτίου 2026 μέσα από την εκπομπή The Scott Mills Breakfast Show στο BBC Radio 2, συνοδευόμενο από την κυκλοφορία του επίσημου video clip.

Ο Look Mum No Computer είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Sam Battle, ενός Βρετανού ηλεκτρονικού μουσικού και δημιουργού που έγινε γνωστός στο διαδίκτυο χάρη στα πρωτότυπα μουσικά του όργανα και τα πειραματικά synthesizers που κατασκευάζει ο ίδιος.

Η καριέρα του ξεκίνησε ως μέλος του indie συγκροτήματος Zibra, ενώ αργότερα απέκτησε μεγάλη διαδικτυακή απήχηση μέσω του YouTube, όπου παρουσιάζει projects μουσικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής μουσικής.

Το «Eins, Zwei, Drei» είναι ένα κομμάτι με έντονα στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής και synth-pop αισθητικής. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Sam Battle μαζί με τους Thomas Stengaard, Lasse Midtsian Nymann και Julie Aagaard και κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα με την επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής.

Θεματικά, το τραγούδι αναφέρεται στην επιθυμία να ξεφύγει κανείς από τη μονοτονία της καθημερινότητας και τις «εννιά-με-πέντε» ώρες εργασίας, μέσα από μια πιο ελεύθερη και δημιουργική ζωή.

Η επιλογή του Look Mum No Computer θεωρείται από πολλούς μια πιο ριψοκίνδυνη και ιδιαίτερη επιλογή για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς διαφοροποιείται από τις πιο συμβατικές pop συμμετοχές που είχε στείλει τα τελευταία χρόνια.

Ως μία από τις χώρες των Big Five, το Ηνωμένο Βασίλειο προκρίνεται απευθείας στον τελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.

